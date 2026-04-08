La CUP qüestiona uns treballs públics a Sant Martí Vell per un "possible tracte de favor" a terrenys vinculats a un familiar de l’alcalde
L’Ajuntament assegura que tota la documentació que reclama la CUP està disponible i defensa que l’actuació es va fer d’acord amb l’ACA i la normativa vigent
La CUP qüestiona uns treballs públics fets a Sant Martí Vell per un "possible tracte de favor" a terrenys vinculats a un familiar de l’alcalde. Els cupaires ha registrat una sol·licitud formal per accedir a la informació sobre una actuació feta a finals de gener de 2026 a la llera de la Riera dels Boscals, després d’assegurar que no ha obtingut respostes clares del govern municipal.
Segons exposa la formació en un comunicat, durant el ple municipal del mes de març el regidor Ramon Rocher va formular diverses preguntes sobre aquests treballs, que, segons la CUP, no es van respondre de manera prou concreta. El grup assenyala que el govern sí que va reconèixer que es tractava d’una actuació executada amb recursos públics, però considera que continuen existint dubtes sobre la seva legalitat, justificació i transparència.
Els cupaires sostenen que l’actuació hauria afectat uns terrenys vinculats a un familiar de l’alcalde, on, segons denuncia, s’hi haurien abocat àrids i sediments extrets de la llera, "transformant un espai que prèviament estava qualificat com a zona verda en un aparcament", destaquen. Per aquest motiu, la formació parla d’un possible tracte de favor i reclama accés immediat a tota la documentació relacionada amb els fets. També ha sol·licitat una reunió amb el secretari municipal per revisar l’expedient.
Els permisos
La CUP alerta igualment que la intervenció podria no disposar dels permisos necessaris i apunta que aquest tipus d’actuacions en lleres fluvials requereixen autorització prèvia i criteris tècnics estrictes per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest sentit, també planteja una possible derivada ambiental.
Per la seva banda, des de l’Ajuntament de Sant Martí Vell han assegurat que "tota la informació" que reclama la CUP està disponible i han defensat que l’actuació es va fer d’acord amb l’ACA i la normativa vigent. El consistori rebutja així les ombres sobre la legalitat dels treballs denunciats pel grup municipal.
