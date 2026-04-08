Detenen i envien a presó un ocupa acusat de dos robatoris violents a Girona
Una patrulla de paisà dels Mossos el va enxampar després de presenciar un dels assalts a la zona d’oci nocturn
Un home de 25 anys, amb antecedents policials, ha ingressat a presó provisional acusat de dos robatoris amb violència i intmidació comesos en dues matinades consecutives a Girona. Els Mossos d’Esquadra el van arrestar el 4 d’abril i l’endemà el jutjat de guàrdia en va acordar l’ingrés a presó.
El primer assalt, segons la policia, es va produir cap a les tres de la matinada del 3 d’abril a la sortida d’una discoteca del passeig de Canalejas. L’home, acompanyat de dos joves més, hauria abordat dues víctimes que eren a l’exterior del local. D’una banda, li haurien arrencat la cadena del coll a un dels nois i, de l’altra, haurien sostret el telèfon mòbil a l’altre jove després d’agafar-lo per l’esquena.
El sospitós va fugir en patinet. Les víctimes van intentar retenir-lo i alertar la policia, però va escapar.
La segona actuació va tenir lloc l'endemà també de matinada. En aquest cas, una patrulla de paisà que feia tasques de prevenció a la zona d’oci nocturn de Girona va veure, cap a dos quarts de sis del matí, com l’home s’acostava a una parella al carrer Figuerola i arrencava la cadena del coll d’una de les víctimes. Tot i que va intentar fugir corrents, els agents el van atrapar i detenir.
Resident del bloc ocupat
Segons ha pogut saber Diari de Girona, el detingut de 25 anys és conegut per la seva violència i residia entre el bloc ocupat de Ferran Puig i la nau de l'antiga Aconda de Flaça. A Girona, és conegut per la policia perquè havia protagonitzat darrerament baralles i ocupacions.
Aquest bloc de pisos els últims temps és conegut a la ciutat de Girona pels incidents que s’hi han produït. Des que va ser ocupat, l’agost del 2024, els veïns han denunciat sorolls, tràfic de drogues, problemes amb els serveis d’aigua i llum i mancances de salubritat per una canonada d’aigües fecals rebentada.
L’arrestat, amb diversos antecedents, ja havia estat detingut dies enrere per un altre cas a Flaçà. L’home ha viscut entre Girona i Flaçà i, en aquest últim municipi, residia com a ocupa a l’antiga paperera Aconda. La fàbrica va tancar el 2009 i, des d’aleshores, les instal·lacions s’han anat degradant. Actualment, una part del complex està ocupada per un grup de persones.
Violent a Flaçà
Aquests fets es remunten al 20 de març en un supermercat de Flaçà. Aquell dia, presumptament acompanyat d’una noia de 19 anys, hauria comès un furt a l’establiment. A la sortida, es va produir una baralla amb el propietari i un agent dels Mossos fora de servei que va intervenir per aturar-los va resultar ferit.
En aquest cas, la parella va forcejar amb l’agent i l’home li va donar una puntada de peu a la mà que li va fracturar un dit. Les càmeres de seguretat del supermercat van permetre identificar els dos sospitosos que van sortir corrent després dels fets, el 24 de març.
Aquella mateixa tarda, un altre policia fora de servei els va localitzar dins d’un tren i va alertar els Mossos. Quan el comboi va arribar a l’estació de Girona, els agents els van detenir per la seva presumpta relació amb el robatori amb violència de Flaçà, l’atemptat contra l’agent i, en el cas de l’home, també per lesions. La jove arrestada no tenia antecedents, segons confirma la policia.
