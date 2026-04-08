Escombraries a Girona: el nou clauer dels contenidors intel·ligents s’estén als barris de la ciutat

Les oficines de suport registren centenars de peticions diàries i en només una setmana ja s’han repartit 4.800 unitats d’un sistema pensat per evitar els oblits de la targeta

Una veïna recull el clauer de residus en una oficina de suport de Girona. / Aniol Resclosa

Portar el sistema d’obertura dels contenidors enganxat a les claus de casa. Aquesta és la lògica dels nous clauers que l’Ajuntament de Girona ha començat a repartir per facilitar l’ús dels contenidors intel·ligents i evitar oblits de la targeta.

El nou format es va començar a distribuir el 23 de març i es pot sol·licitar a les Oficines de Suport a la Gestió de Residus o a les deixalleries mòbils. La idea és simple: convertir en més àgil un gest quotidià i fer que l’accés als contenidors, a les àrees temporals i a les deixalleries sigui més pràctic en el dia a dia.

Els clauers per obrir els contenidors intel·ligents a Girona / Aniol Resclosa

A l’oficina del carrer del Carme, una de les que canalitzen aquest servei, l’activitat ha estat intensa des dels primers dies. Una treballadora de l'oficina explica que han arribat a atendre “150 persones al dia mínim” i que, en els moments de més afluència, entre atenció presencial, telefònica i per correu, fins i tot s’havia arribat als 250 contactes diaris. Els primers dies van ser especialment forts, però després el ritme es va anar moderant. Segons concreta, a l’oficina del Barri Vell el volum ha estat inferior, amb unes 80 persones.

La mateixa treballadora subratlla que, “de moment”, el repartiment no ha generat problemes destacables. També recorda que, si la persona porta la targeta associada a l’habitatge, el tràmit és més ràpid, i que el clauer no s’activa fins l’endemà de la seva recollida. La resposta ciutadana ha estat notable. Segons dades municipals, en una setmana s’han repartit 4.800 clauers. La xifra reflecteix l’interès per una eina que busca simplificar l’ús del model de recollida i adaptar-lo millor als hàbits del dia a dia.

Percepció d'usuaris

Entre els usuaris, la percepció és diversa. Osvaldo Macías, veí del carrer del Carme, considera que es tracta d’una bona iniciativa. Explica que potser "molta gent es deixava la targeta a casa i acabava deixant les escombraries de qualsevol manera”. Amb el clauer, diu, “sempre el portes a sobre perquè va amb les claus” i creu que pot ajudar a reduir aquestes situacions. De fet, apunta que potser “ho haurien d’haver fet des d’un principi”. No tothom, però, ho veu igual. Marc Font, de 27 anys, es mostra més crític i considera que el problema no és tant l’accés als contenidors com el servei en si. “Preferiria que invertissin en passar més sovint a recollir”, afirma.

Notícies relacionades

El sistema manté el mateix funcionament que les targetes actuals. Per recollir el clauer cal acreditar la vinculació amb l’habitatge, ja sigui amb la targeta o amb documentació oficial. Se’n lliura un per habitatge i, igual que la targeta, no queda operatiu fins passades 24 hores. Amb el model encara en desplegament, el nou clauer s’ha començat a fer un lloc en el gest quotidià de baixar les escombraries.

