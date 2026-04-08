Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona
Un informe encarregat a una empresa especialitzada proposa anar reduint carrils de trànsit des del Mas Gri fins a la Devesa i guanyar espais per a bicicletes i autobusos
El document també proposa fer la ronda Ferran Puig d’un sol sentit i eliminar el pas de vehicles a la calçada principal de la plaça Marquès de Camps
Un estudi encarregat per l’Ajuntament de Girona sobre dos dels principals eixos viaris d’entrada i sortida a la ciutat planteja una revolució a la carretera Barcelona. L’informe, adjudicat a l’empresa Gea21- Grups d’Estudis i Alternatives, proposa la reordenació de dos grans eixos viaris de la capital gironina- carrer Barcelona i Riu Güell- amb un criteri clar: reduir el pes del vehicle privat i guanyar espai i prioritat per a vianants, bicicletes i transport públic. El document es basa en la «piràmide invertida de la mobilitat sostenible», que situa primer els desplaçaments a peu, després la bicicleta i el transport públic, i deixa en un nivell inferior el vehicle privat motoritzat. També defensa que reduir capacitat per als cotxes no implica necessàriament caos circulatori, sinó que pot provocar canvis d’hàbits, desviaments de trànsit i transvasament cap a altres mitjans de transport. Les propostes són de baix cost, perquè es limiten a senyalització, pintura i mobiliari urbà, sense grans obres civils.
Pel que fa al carrer Barcelona, l’estudi detecta dèficits importants sobretot en mobilitat a peu i en bicicleta. Hi ha trams de vorera massa estreta o directament deficitària, especialment entre plaça Salvador Dalí i carrer Pau Vila, i també manca d’arbrat en bona part de l’eix, sobretot a la meitat nord. En bicicleta, es constata que la xarxa queda tallada a partir de plaça Salvador Dalí, de manera que es proposa crear una infraestructura ciclista contínua al llarg de l’eix, i no derivar-la per carrers paral·lels. En autobús, el document assenyala que no cal un carril bus a tot l’eix, però sí segregar el bus en alguns trams del sentit nord on es concentra la congestió. Serviria, a més, per al bus dels usuaris de l’aparcament dissuasiu al Mas Gri.
«Embut» de carrils
La idea central per al carrer Barcelona és aplicar un «embut» de sud a nord: a mesura que el carrer s’acosta al centre, es va reduint l’espai destinat al trànsit privat i augmentant el reservat a altres usos. Això es concreta en quatre trams.
Del Mas Gri al futur Institut Ermessenda es manté la secció actual (2+2), tot i que es proposa començar a transformar els laterals en vorera, sobretot davant de la Clínica Girona.
Del futur Institut fins a la plaça Salvador Dalí, es planteja suprimir un carril en sentit nord (centre) per crear un carril bus i completar el carril bici.
De la plaça Salvador Dalí al passeig d’Olot, es proposa reduir la circulació privada a 1+1, ampliar la vorera oest -que avui incompleix criteris d’accessibilitat- i crear un carril bici bidireccional sobre calçada. Entre passeig d’Olot i la Devesa, la proposta és encara més contundent: penalitzar o restringir el trànsit i reservar progressivament l’espai a autobusos, taxis, càrrega i descàrrega, serveis, bicicletes i vianants.
En aquest tram central, l’estudi planteja diversos graus d’intensitat, des de simples penalitzacions semafòriques fins a una restricció gairebé total del trànsit privat. Les alternatives més fortes impliquen que aquest tram deixi de ser un corredor ràpid per travessar Girona en cotxe, i que el trànsit es desviï cap a la xarxa primària i secundària o cap a l’AP-7. A canvi, es guanyarien espais per ampliar voreres, introduir arbrat, consolidar un eix ciclista i afavorir el transport públic. El document també indica que aquesta transformació hauria d’anar acompanyada d’una reconfiguració de la xarxa viària dels carrers de l’entorn per evitar dreceres i trànsit de pas pels barris.
Un sol carril a Ferran Puig
A curt termini, l’estudi proposa dues alternatives per començar a transformar el carrer Barcelona. La primera inclou prohibir la circulació en sentit nord (cap a la Devesa) a la ronda Ferran Puig i convertir el carril alliberat en un carril bici bidireccional, a més de canviar el sentit de circulació d’Álvarez de Castro per reorganitzar millor els fluxos i també el recorregut de diverses línies d’autobús.
El document proposa crear un espai exclusiu per a vianants de la calçada oest de la plaça Marquès de Camps, fet que ampliaria la plaça i ajudaria a «trencar» la continuïtat del trànsit privat pel tram central de l’eix
La segona alternativa afegeix l’espai exclusiu per a vianants de la calçada oest de la plaça Marquès de Camps, fet que ampliaria la plaça i ajudaria a «trencar» la continuïtat del trànsit privat pel tram central de l’eix. Uns cotxes haurien girar a la dreta per Álvarez de Castro i els altres haurien d’anar cap al carrer Santa Eugènia després de fer la volta per la plaça.
El punt més contaminat
De fet, l’Ajuntament de Girona té al cap que la cruïlla de la ronda Ferran Puig amb la plaça Marquès de Camps és el punt de la ciutat on hi ha més contaminació. Segons les darreres dades registrades, corresponents a l’any 2024, la mitjana va ser de 40 μg/m3 de diòxid de nitrogen (NO2), quan la mitjana a la xarxa de mesuradors va ser de 25.6 μg/m3. El NO2 és un gas tòxic que es produeix principalment a partir de les emissions dels vehicles, la indústria i la calefacció domèstica. Els 40 μg/m3 són, precisament, el que es considera límit acceptable per a la salut segons organismes internacionals de salut.
Menys carrils al carrer Riu Güell
Pel que fa a Riu Güell, el document és més moderat. En general, considera que l’eix té menys mancances per a vianants, ja que les voreres són accessibles o practicables. Els principals problemes són la manca d’un tram de carril bici entre el carrer del Poble Sahrauí i el de Santa Eugènia (el tram de l'escola Maristes) i la poca amplada dels carrils bici del pont de Fontajau, on els usuaris perceben inseguretat per la proximitat i velocitat dels vehicles motoritzats. En autobús, actualment no es detecten problemes greus, tot i que si en el futur es crea una nova línia urbana per aquest eix podria ser útil un carril bus en sentit sud abans de la rotonda de Santa Eugènia.
ot, en crear el tram pendent de carril bici entre Santa Eugènia i el Poble Sahrauí, eliminant un carril de circulació,
Al carrer josep Tarradellas, -carrer riu Güell, es proposa crear el tram pendent de carril bici entre els carrers Santa Eugènia i Poble Sahrauí, eliminant un carril de circulació davant dels Maristes
Les propostes per al carrer Riu Güell se centren, sobretot, en crear el tram pendent de carril bici entre els carrers Poble Sahrauí i Santa Eugènia, eliminant un carril de circulació, i en ampliar els carrils bici del pont de Fontajau reduint l’amplada dels carrils destinats als cotxes. A més llarg termini, es planteja reduir a 1+1 el tram entre el passeig d’Olot i el carrer Santa Eugènia per millorar la qualitat acústica, eixamplar voreres i allunyar l’arbrat dels edificis.
L'origen
El rerefons de l’estudi, tant per a la carretera Barcelona com per al carrer riu Güell és doble: millorar la qualitat urbana i ambiental -també en termes de soroll i la Zona de Baixes Emissions- i canviar la lògica de la mobilitat a Girona, fent que travessar la ciutat en cotxe deixi de ser l’opció més fàcil i competitiva.
El títol de l’estudi és Propostes d’ordenació viària dels eixos del carrer Barcelona i Riu Güell, i es va entregar el desembre de 2024. La idea inicial d'encarregar aquest estudi es va produir en l'anterior mandat tot i que el primer intent de trobar una empresa es va acabar fent a l'estiu del 2023. Va quedar dues vegades desert fins que es va adjudicar, a la tercera, durant el 2024. El primer cop no es va presentar cap empresa, possiblement per l'època estival del concurs púbic. La segona vegada, tot i que s'en van presentar nou, es va haver d'atuar per un error tècnic. El preu de sortida, la tercera vegada era de 9.857,07 euros.
