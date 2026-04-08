Girona commemora el Dia Internacional del Poble Gitano amb un acte institucional a la plaça del Vi
La celebració ha inclòs la lectura d’un manifest i una ofrena floral al riu Onyar, i a la tarda s’han fet activitats a la plaça del Llimoner
Girona ha commemorat aquest dimecres el Dia Internacional del Poble Gitano amb el ja tradicional acte institucional a la plaça del Vi, on s’han aplegat representants de l’Ajuntament i membres de la comunitat gitana de la ciutat. La jornada central de la commemoració ha inclòs la participació de diferents membres del consistori, entre els quals l’alcalde, Lluc Salellas, així com la presència d’entitats i associacions vinculades al poble gitano. Durant l’acte, diversos col·lectius han fet la lectura d’un manifest i posteriorment s’ha dut a terme una ofrena floral al riu Onyar, en un dels moments més simbòlics de la celebració.
La commemoració d’aquest 8 d’abril ha volgut tornar a posar el focus en el reconeixement de la història, la cultura i les aportacions del poble gitano, així com en la defensa de la igualtat i la lluita contra la discriminació. Més enllà de l’acte institucional del vespre, la celebració també ha tingut continuïtat durant la tarda a la plaça del Llimoner, on s’han fet diverses activitats obertes a la ciutadania. Entre les propostes hi ha hagut una xocolatada i altres iniciatives de caràcter lúdic i comunitari.
Amb aquesta jornada, Girona s’ha sumat un any més a la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, una data que recorda el primer Congrés Mundial Romaní, celebrat a Londres el 1971, i que serveix per reivindicar la memòria, la dignitat i els drets d’aquest poble.
Subscriu-te per seguir llegint
