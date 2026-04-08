Girona reedita el fulletó per aprendre català amb una organització renovada i noves entitats

L'Ajuntament reedita el fulletó "Aprèn català a Girona" per facilitar l'accés a la informació sobre cursos i opcions formatives a la ciutadania

Una part del fulletó. / Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ha reeditat el fulletó desplegable “Aprèn català a Girona”, un tríptic informatiu que recull de manera ordenada i actualitzada l’oferta de cursos de català per a persones adultes que hi ha actualment a la ciutat. El material, elaborat en coordinació amb les entitats i organismes formadors, ja s’està distribuint als principals equipaments municipals amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania l’accés a la informació sobre on es pot aprendre català i quines opcions formatives hi ha disponibles. Segons destaca la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita, la llengua "és una eina clau de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats, i aquest recurs vol ajudar tant les persones que comencen l’aprenentatge com aquelles que volen perfeccionar-lo".

La reedició incorpora una organització més clara dels continguts i diferencia entre els cursos amb certificat oficial, els cursos específics d’alfabetització i les propostes d’acollida i grups de conversa, especialment pensades per a persones nouvingudes. A més, cada curs s’associa amb el nivell corresponent del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i amb el certificat oficial de la Direcció General de Política Lingüística, fet que permet identificar amb més facilitat quina oferta s’ajusta millor a cada necessitat.

Entre les novetats, el tríptic incorpora també noves entitats i iniciatives. En l’àmbit dels cursos d’acollida lingüística, s’hi afegeixen Nousol i l’Associació ECCIT, mentre que en els grups de conversa s’hi incorporen el programa Vincles, d’Òmnium Cultural, i la Xarxa pel català, ampliant les opcions per practicar la llengua en entorns informals. El fulletó reserva igualment un espai per als recursos complementaris, com la plataforma Parla.cat i el programa de Voluntariat per la llengua, que ofereixen alternatives flexibles per aprendre i practicar el català fora de l’aula.

Una altra millora és la incorporació d’un mapa més visual i ampli per localitzar amb facilitat les seus dels organismes i les entitats formadores de la ciutat. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el seu compromís amb la promoció de la llengua catalana i amb l’acollida de les persones que volen incorporar-se plenament a la vida de Girona. Els fullets es poden recollir als principals equipaments municipals i a les seus de les entitats formadores, i també es poden consultar en línia.

