Girona i Salt comptaran les persones sense llar: el recompte es farà el 21 de maig
A més de Girona, el recompte s'estendrà a Salt, on es volen obtenir dades per abordar el sensellarisme, un fenomen que ha anat en augment en els últims anys
Girona tornarà a comptar les persones en situació de sensellarisme aquest any, com ja va fer el 2016, el 2022 i el 2024. Enguany es farà el 21 de maig i, com a novetat, es durà a terme per primera vegada a Salt, on en els últims anys també s'han detectat diferents persones sense llar. El recompte permet aconseguir una fotografia actualitzada del fenomen de la situació, així com fer comparatives per analitzar l'evolució o canvi de població respecte a anys anteriors. Això, pel que fa a Girona, mentre que a Salt es podran posar dades sobre la taula per abordar la problemàtica.
El recompte serà nocturn, com ha estat habitual en els últims anys, i ara s'estan buscant voluntaris perquè formin part de la iniciativa, juntament amb altres entitats implicades. El registre es farà a partir de les vuit del vespre, i es preveu que s'allargui fins passada la mitjanit.
A Girona, la ciutat es dividirà en 34 zones diferents i el punt de trobada serà l’Espai Cívic Mercadal-Barri Vell, mentre que Salt es dividirà en quatre o cinc zones i, ara per ara, no s'ha anunciat el punt de trobada. Els equips seran de tres o quatre persones mínim, cadascun dels quals tindran una zona assignada.
111 persones sense llar el 2024
Amb el pas dels anys s'han comptat més persones que dormen el carrer. El primer va ser el 2016 i se'n van xifrar una seixantena. El següent recompte no va ser fins sis anys més tard (2022) i ja se'n van comptar 86, mentre que en l'últim registre de 2024 en van ser 111. Per tant, en vuit anys el creixement va ser del 85%. Tot apunta que la xifra continuarà en augment en el recompte del maig perquè diferents entitats avisen des de fa temps que el fenomen té una tendència a l'alça.
Cal destacar que el recompte que realitza l'Ajuntament de Girona, juntament amb La Sopa (aquest any a Salt ho porta el Consorci de Benestar Social) i altres entitats, només xifra la gent que dorm al cel ras. Mentrestant, altres entitats com la Creu Roja arriben a registrar moltes més persones sense llar en els seus recomptes, ja que també inclouen aquella gent que dorm naus o cases abandonades, entre d'altres. Sense anar més lluny, a finals de l'any passat va detectar més de 650 persones sense llar a la ciutat.
Per què es fa el recompte?
Segons indica la pàgina web de l'Ajuntament de Girona, el recompte es fa a partir d'una metodologia sistemàtica d’observació directa en el territori, al mateix temps que es fan "enquestes més qualitatives". Aquestes permeten observar, entre d'altres, quant temps fa que dormen al carrer, les activitats diàries que fan o els riscos que comporta estar a l'intempèrie.
Les dades també serveixen per "orientar la presa de decisions en les actuacions a realitzar" envers el sensellarisme, sigui en l'àmbit local com també "poder-ho traslladar als òrgans competents per impulsar polítiques socials més efectives i adaptades a les necessitats del col·lectiu". De fet, el consistori gironí fa anys que reclama més implicació per part d'altres administracions, com la Generalitat o la Diputació, en aquest àmbit.
Més enllà d'això, el registre també serveix per "contribuir a fer més visible i sensibilitzar al conjunt de la ciutat sobre els impactes de dormir al carrer, la greu estigmatització social, i també les dificultats reals per accedir a un habitatge, així com les barreres estructurals que ho dificulten". Tot i que el recompte només proporciona una "imatge puntual", permet "detectar tendències" o zones on hi ha "més presència" de persones al carrer. En el recompte de 2024, per exemple, es van detectar més persones sense llar als barris de Santa Eugènia i Can Gibert (29).
