L'Ajuntament de Girona invertirà més de 2 milions d'euros anuals en el manteniment dels carrers
El Pla director de paviments vol deixar enrere les actuacions puntuals i adaptar els ferms a l'ús real de cada via, amb l'objectiu d'optimitzar els costos i prioritzar la sostenibilitat
L’Ajuntament de Girona ha elaborat per primera vegada un Pla director dels paviments asfàltics per unificar criteris en la construcció, el manteniment i la conservació del ferm dels carrers en el qual preveu invertir més de dos milions d'euros anuals. El document vol posar ordre a una xarxa viària amb paviments de tipologies i estats diferents i aposta per una gestió més planificada, eficient i vinculada tant a la sostenibilitat com al benestar veïnal.
El nou pla ha de permetre deixar enrere una dinàmica basada sobretot en actuacions puntuals i dotar el consistori d’una eina estable per decidir com s’ha d’actuar a cada vial. El document parteix d’una diagnosi de la situació actual, amb un inventari de les superfícies asfaltades i una avaluació del seu estat. A partir d’aquí, classifica els carrers segons si formen part de la xarxa principal, col·lectora o veïnal, amb l’objectiu d’adaptar el tipus de ferm a l’ús real de cada via i optimitzar els costos de manteniment al llarg del temps. Aquesta planificació també ha de servir per anticipar les necessitats de rehabilitació i ordenar les actuacions segons la vida útil dels paviments.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, sosté que el document representa "un salt qualitatiu" en la manera de gestionar els carrers de Girona, perquè permet passar d’intervencions disperses a una planificació global, eficient i basada en criteris tècnics. En la mateixa línia, el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu, remarca que l’asfaltatge és "fonamental per garantir la seguretat i el confort del trànsit rodat", i defensa la necessitat d’agilitar les licitacions dels projectes prioritaris.
Un pla sostenible
Un dels eixos centrals del pla és la incorporació de criteris de sostenibilitat, alineats amb l’estratègia municipal Girona Ciutat Circular. En aquest marc, es prioritza l’ús de materials reciclats, com el material procedent del fresat dels paviments existents, els àrids reciclats o el betum derivat de pneumàtics. El document també aposta per reduir els recursos materials emprats i la petjada de carboni, amb tècniques més eficients com l’asfaltatge a baixa temperatura. Segons el govern municipal, la voluntat és que la renovació del ferm no es limiti a una qüestió de manteniment viari, sinó que incorpori també una mirada ambiental.
El pla inclou igualment mesures per millorar la qualitat de vida als entorns amb més circulació. Entre aquestes destaca la implantació de paviments sonoreductors a les vies amb més intensitat de trànsit, una solució que ha d’ajudar a reduir el soroll associat al pas de vehicles. L’Ajuntament subratlla que aquest factor té una incidència directa sobre la salut i el descans dels veïns, especialment en zones urbanes denses.
Pel que fa al disseny tècnic dels ferms, el document aposta per seccions sostenibles que combinen capes d’aglomerat asfàltic, bases de formigó compactat i materials reciclats. Segons el consistori, aquesta fórmula ha de permetre augmentar la durabilitat dels paviments i reduir la necessitat de reposicions freqüents. Aquestes solucions s’adaptaran a la intensitat de trànsit i a la tipologia de cada vial i s’implantaran progressivament en noves obres i en actuacions de rehabilitació.
Deu anys vista
El Pla director fixa una planificació a deu anys vista, tot i que es planteja com un document viu que s’actualitzarà anualment per incorporar l’estat real de les calçades i possibles millores tècniques i ambientals. El consistori calcula que la inversió anual necessària per garantir una conservació preventiva adequada de la xarxa viària és de 2.128.942,87 euros, IVA inclòs. Per aquest 2026, ja s’han previst actuacions en carrers com Emili Grahit i Sant Gregori.
Actualment, Girona disposa d’una xarxa viària d’unes 203 hectàrees, amb prop del 80% de la superfície formada per paviments asfàltics, que sumen més d’1,68 milions de metres quadrats. A banda d’aquesta inversió de manteniment, l’Ajuntament també compta amb una partida anual per afrontar reparacions d’urgència del ferm, com ara els clots.
