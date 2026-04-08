Les Fires de Girona ja tenen dates: se celebraran del 23 d'octubre a l'1 de novembre
L'Ajuntament de Girona ja treballa en l'organització de les Fires d'enguany, que inclouen la Fira mercat d'Alimentació Artesana a la plaça Independència.
El compte oficial de les Fires de Girona d'Instagram ha anunciat les dates per l'esdeveniment d'aquest any. Se celebraran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre i, al llarg d'aquests deu dies la ciutat s'omplirà de diferents activitats arreu dels barris.
Com és habitual, el primer dia (23 d'octubre) es donarà el tret de sortida oficial a les Fires amb el tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. Aquest any, però, l'últim dia coincidirà amb una de les jornades més multitudinàries, en les quals hi ha més actes i la ciutat s'omple, especialment, en el nucli antic.
L'1 de novembre, habitualment, és quan hi ha diferents fires repartides pel Barri Vell. Per exemple, la del Dibuix i Pintura o la d'Artesans, Antiquaris i Brocanters. Aquest any, aquestes fires coincidiran, al matí, amb la Trobada de Gegants i Bestiari de Girona que se sol fer l'últim dia d'actes al parc del Migdia. També amb el concert familiar a l'esplanada de La Copa i el castell de focs, que posa punt final a les Fires.
Ja s'hi treballa
Encara falten mesos per a les Fires, i s'han de desgranar moltes de les activitats i concerts que es faran. Així i tot, l'Ajuntament ja treballa en la celebració d'enguany, i per exemple, ha tret les bases reguladores per l'adjudicació de les autoritzacions de parades de venda durant la Fira mercat d'Alimentació Artesana de la plaça Independència. Ho ha fet per aquest any, però hi ha possibilitat de pròrroga anual fins al 2029.
