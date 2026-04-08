Quatre ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Madremanya
L’accident de la GIV-6701 va deixar un dels ocupants atrapats a dins del vehicle i els Bombers el van haver d'excarcerar
Un accident de trànsit entre dos turismes a Madremanya va deixar quatre ferits lleus i va obligar a tallar la carretera GIV-6701 durant una hora. El sinistre va tenir lloc aquest dimarts a la tarda i l’avís al 112 es va rebre a les 15.21 hores.
Per causes que s’investiguen, els dos vehicles van patir una topada frontal a la GIV-6701, en sentit Monells. A la zona s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM -amb helicòpter medicalitzat i diverses ambulàncies- i Bombers.
A conseqüència del xoc, un dels ocupants va quedar atrapat dins del cotxe i els Bombers van haver d’intervenir per fer-ne l’excarceració i alliberar-lo.
Un cop fora del vehicle, el ferit va quedar en mans del SEM. Segons dades del Servei Català de Trànsit, l’accident es va saldar amb quatre ferits lleus, que van ser evacuats a un centre hospitalari.
Fins al lloc també s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, que s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre. L’accident va obligar a tallar la via durant una hora.
Subscriu-te per seguir llegint
