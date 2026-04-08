Tècnics de l'Ajuntament de Girona revisen l'estat del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig
L’actuació, amb suport dels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona, té com a objectiu inspeccionar les condicions dels serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Girona han entrat aquest dimecres al matí al bloc ocupat de la ronda Ferran Puig per revisar l’estat dels seus serveis. L’actuació ha arrencat cap a les deu i ha tornat a comptar amb presència policial, en aquest cas amb efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal de Girona.
Segons fonts municipals, els agents han acompanyat el personal dels serveis tècnics a l’interior de l’immoble per garantir que hi poguessin treballar amb seguretat i accedir a les zones necessàries, així com als diferents habitatges, per fer una avaluació de l’estat dels subministraments.
L’operatiu s’ha desenvolupat, una vegada més, sota la mirada de veïns i curiosos, en una zona que les darreres setmanes ha estat escenari habitual d’actuacions policials. En aquesta ocasió, però, la intervenció ha tingut un caràcter estrictament tècnic, centrat en la revisió dels serveis de l’edifici.
El bloc, situat als números 13 i 15 de la ronda Ferran Puig, va ser ocupat l’agost del 2024. L’immoble, format per dos blocs, ha generat nombroses queixes veïnals des de llavors per sorolls, presumptes episodis de tràfic de drogues, problemes amb els subministraments i greus mancances de salubritat.
Tant l’aigua com l’electricitat s’han tallat per part de tècnics en més d’una ocasió, però posteriorment els ocupes s’hi han tornat a reconnectar. Aquesta situació ha arribat a provocar fuites d’aigua amb afectacions a la zona.
Tal com va explicar aquesta setmana Diari de Girona, la tipologia de les ocupacions a la ronda Ferran Puig també ha anat canviant. Si en un primer moment als pisos ocupats hi vivien sobretot famílies o persones que buscaven on dormir, amb el pas dels mesos s’hi ha detectat l’arribada de persones amb antecedents i perfils més vinculats a la delinqüència. Un canvi que ha comportat un augment de les intervencions policials les darreres setmanes, en un context marcat recentment per baralles i per l’aparició d’armes de diferents tipus.
Buscant solucions
L’origen del problema es remunta a l’any 2002, quan la revisió del Pla General va fixar la demolició de l’edifici, una previsió que mai no s’ha arribat a executar. Amb el pas dels anys, l’immoble va quedar buit, es va anar degradant progressivament i va acabar presentant un estat de conservació molt deficient, tal com ha explicat Diari de Girona en diverses ocasions.
En paral·lel, l’Ajuntament de Girona ha demanat a la justícia que acumuli en una única causa els diversos procediments oberts vinculats al bloc ocupat de la ronda Ferran Puig. L’objectiu, segons va exposar la setmana passada l’alcalde Lluc Salellas a la xarxa X, és facilitar mesures per fer fora de la ciutat persones “que acumulen moltes detencions i que fins ara no eren a Girona”. El batlle va explicar en la piulada que el consistori fa mesos que reclama una actuació judicial més contundent per abordar la problemàtica de l’edifici. A més, el govern municipal s’ha reunit amb la propietat de l’immoble, així com amb els cossos de seguretat i els serveis municipals, per "estudiar totes les vies possibles que permetin posar fi a la inseguretat existent a la zona", va afirmar.
