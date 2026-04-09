BBVA tornarà a participar a Temps de Flors amb una instal·lació immersiva a l'església de Sant Martí
L’espai, titulat L’alè del canvi, s’inaugurarà en la 71a edició de la mostra i ha estat dissenyat per alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School
BBVA participarà un any més a Girona, Temps de Flors amb una nova proposta artística titulada L’alè del canvi, una instal·lació immersiva que es podrà visitar a l’església de Sant Martí durant la 71a edició de la mostra, que se celebrarà del 9 al 17 de maig. Amb aquesta iniciativa, l’entitat sumarà onze anys de presència al certamen floral gironí.
L’espai s’ubicarà per primera vegada a Sant Martí i s’ha concebut com una experiència que convida els visitants a reflexionar sobre els processos de transformació de la natura i la necessitat d’adaptació davant els canvis ambientals.
La proposta ha estat dissenyada pels alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School, amb qui BBVA col·labora per quart any consecutiu en el marc de Temps de Flors. Segons l’entitat, aquesta col·laboració vol impulsar projectes creatius que combinin innovació, sensibilitat artística i compromís amb el medi ambient.
El tret de sortida
El tret de sortida del projecte s’ha fet en una trobada institucional amb motiu de la renovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i BBVA. A l’acte hi van assistir la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis; la cap de Promoció Econòmica, Pepa Lara; el director de zona de BBVA a Girona, David Meavilla; la coordinadora acadèmica del màster, Cristina Masferrer; el coordinador del programa, Josep Callís, i les alumnes Barbara Bahamondes i Valeria Ramírez. David Meavilla va assegurar que la participació de BBVA a la mostra “reflecteix el compromís de l’entitat amb la cultura i amb iniciatives que promouen la sostenibilitat i la reflexió sobre el nostre entorn”.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord