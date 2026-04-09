Detingut a Girona un home de 28 anys per l’agressió sexual al carrer a una dona sense llar
Els Mossos d’Esquadra l’han arrestat aquest migdia poc després de rebre la denúncia de la víctima
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous a Girona el presumpte autor de l’agressió sexual a una dona sense llar que ha denunciat haver patit aquest dimarts al vespre al carrer. L'arrestat té 28 anys i fins ara no li constaven antecedents policials.
La detenció s’ha fet aquest dijous a la ciutat de Girona, poc abans de les de dues del migdia. Els agents han pogut identificar el sospitós amb rapidesa a partir de la declaració de la víctima i de les primeres gestions fetes arran de la denúncia presentada aquest dijous al matí al cos policial.
Els fets es remunten a dimarts, quan la dona, segons ha avançat l'ACN que és usuària dels serveis assistencials per a persones vulnerables de la ciutat, va denunciar que un home l’havia seguit després de sortir de la Sopa -l'agressor hi viu i la dona hi va a fer els àpats- i que l’havia abordat al carrer amb la intenció de tenir-li relacions sexuals mentre li feia petons al coll, però ella s'hi va negar i va marxar.
La va continuar seguint amb la intenció d’obligar-la a fer-li una fel·lació i a masturbar-lo. La víctima va aconseguir escapar i va demanar auxili amb l’ajuda d’un turista, que la va acabar acompanyant fins a dependències municipals, a l'edifici de l'aantiga UNED.
L’endemà, la dona va anar a un centre mèdic, on li van fer un informe de lesions que ha aportat a la denúncia. Amb aquesta informació, els Mossos han fet les primeres gestions d'investigació que han culminat aquest migdia amb la detenció del presumpte agressor que està acusat d'una presumpte agressió sexual.
L’Ajuntament de Girona assenyala a l'ACN que la víctima ha estat atesa per les treballadores socials de l'antiga UNED i de la Sopa, que li van recomanar denunciar els fets, i que també se li ha ofert l’atenció del SIAD.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord