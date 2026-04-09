Girona impulsa els estudis de mobilitat per traslladar l'Arxiu Històric a Fontajau
L'Ajuntament de Girona impulsa dos estudis de mobilitat per traslladar l'Arxiu Històric a Fontajau, avaluant l'impacte en la xarxa viària i la pèrdua d'aparcaments
L'Ajuntament de Girona ha fet un pas més per traslladar l'Arxiu Històric de l'emplaçament actual a l'antic convent dels Carmelites Descalços o de Sant Josep, al Barri Vell, al barri de Fontajau. El consistori ha posat en marxa la contractació de dos estudis de mobilitat que han de servir de base per a la tramitació urbanística de les futures instal·lacions, que sempre s'ha parlat que s'ubicarien en el solar de sorra de davant el König que està qualificat d'equipaments. El contracte no especifica que sigui aquest espai, només que està "situat al costat est de l'avinguda Xavier Cugat".
El que ha fet ara el consistori és treure a licitació aquests estudis de mobilitat per 12.212,84 euros. El moviment, per tant, no fixa un calendari d'obres per al nou equipament, però sí que situa el projecte en una fase tècnica més concreta després d’anys d’espera. Tot això, perquè els canvis quant a mobilitat que implicarà el nou arxiu a Fontajau comporta tramitar plans especials i, abans, s'han d'avaluar quins desplaçaments generaran i quin impacte tindran sobre la xarxa viària, el transport públic o l’accessibilitat a peu o amb bicicleta.
Especialment, però, s'ha de tenir en compte la pèrdua de llocs d'estacionament. El solar on es projecta el nou equipament és un aparcament no regulat de vehicles que s'omple, sobretot, els dies laborables de la gent que arriba de fora de la ciutat. En aquesta parcel·la hi ha espai per a més d'un centenar de vehicles. Alguns anys, el circ de les Fires també s'ha instal·lat en aquest solar i, antigament, hi havia algunes facultats de la Universitat de Girona en barracons.
Anys cuejant
Per poder tirar endavant el projecte, cal que hi hagi una cessió entre les diferents administracions implicades. Per una banda, l'Estat ha de cedir a l'Ajuntament l'edifici de l'actual arxiu, mentre que el consistori gironí ha de cedir a l'Estat els terrenys on es vol construir el nou equipament. Tot això, perquè l'Arxiu Històric es va crear el 1952 per ordre del Ministeri d'Educació del govern franquista, tot i que des de 1981 el gestiona la Generalitat.
Fa gairebé un any, el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, va comentar a Diari de Girona que la previsió era que les modificacions que s'estaven fent del projecte estiguessin "enllestides el 2026" i que "a partir del 2027" comencessin les obres. Tot apunta que, de moment, es va segons els terminis anunciats per Ayats, ja que els estudis de mobilitat han d'estar enllestits en un termini d'un mes un cop adjudicats.
L'Arxiu Històric Provincial s'ha quedat petit amb el pas dels anys. S'ubica a la seu actual, a l'antic convent de Carmelites Descalços o de Sant Josep, des de 1984 i ja fa gairebé vint anys que es parla del seu trasllat. Des de 2007 diferents governs estatals han destinat partides pressupostàries per fer estudis de la ubicació del nou arxiu i el 2009 el Ministeri de Cultura va encarregar la redacció del projecte de construcció de l'edifici.
Diferents serrells, però, han fet retardar tot el procés. Un d'ells, aquesta cessió de terrenys. L'altre era la partida als pressupostos generals de l'Estat, que es va acabar pactant a finals de 2018 pels pressupostos de l'any següent.
Equipaments esportius
La redacció dels estudis de mobilitat per poder tirar endavant el nou Arxiu Històric es tramiten conjuntament amb altres equipaments de la ciutat que també requereixen estudis quant a afectacions de mobilitat. Un és el pavelló de Fontajau, on l'estudi haurà d’analitzar l’ampliació de l’ús cultural, la celebració de concerts i grans esdeveniments i també l’impacte de l’acollida de partits oficials de l’ACB arran de l’ascens el 2022.
El document afegeix l’avaluació del camp d’entrenament del carrer Francesc Ferrer, a prop d'aquesta zona de Fontajau. També el futur pavelló de Palau III, ubicat a l’avinguda de Lluís Pericot, previst per completar el complex esportiu de Palau.
