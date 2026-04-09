Un home de 80 anys mor a Fornells de la Selva després de caure mentre reparava el teulat de casa seva
L’home va patir una caiguda mortal d’uns set metres i els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida
Un home de 80 anys va morir aquest dimecres a Fornells de la Selva després de caure mentre feia tasques de reparació al teulat de casa seva.
L’accident es va produir cap a un quart de cinc de la tarda en una casa situada a peu d'N-II i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.
Segons els Bombers, l’home treballava a la teulada amb una grua ploma i va caure d’uns set metres d’altura després que es trenqués la cistella del vehicle amb què feia els treballs.
La caiguda li va resultar mortal i els sanitaris del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas és considerat pels Mossos d'Esquadra un accident domèstic.
Arran dels fets, el SEM va activar la unitat de suport psicològic per atendre els familiars del difunt. Els Bombers, que van treballar amb dues dotacions, també van assegurar i retirar la grua ploma fins a una zona segura.
