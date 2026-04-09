Impulsen a Girona un batxillerat pioner per formar futurs mestres
El programa, al Fedac Sant Narcís, ofereix vuit places per a un itinerari únic que combina formació acadèmica i pràctiques reals
Redacció
El centre Fedac Sant Narcís de Girona posarà en marxa el curs 2026-2027 un nou Batxillerat amb menció en Educació, una proposta pionera a Catalunya pensada per a alumnes que vulguin enfocar el seu futur professional cap a la docència. Segons ha informat el centre, es tracta del primer batxillerat català orientat específicament a formar futurs mestres.
Aquest nou itinerari s’emmarca dins la modalitat de batxillerat social i neix amb l’objectiu de despertar vocacions docents entre els joves i apropar-los a la realitat de l’aula des de l’inici de la seva etapa postobligatòria. La iniciativa també vol donar resposta, segons expliquen des del centre, a la manca de preparació específica i al desconeixement que sovint hi ha sobre la professió docent abans d’accedir als estudis universitaris.
El programa oferirà només vuit places, repartides entre les especialitats d’Educació Infantil i Educació Primària, amb quatre alumnes per itinerari. Aquesta limitació, segons FEDAC Sant Narcís, ha de permetre un seguiment més personalitzat i una experiència formativa de més qualitat.
Un dels trets més destacats de la proposta és que l’alumnat farà quatre hores setmanals de pràctiques al mateix centre educatiu. Això els permetrà entrar en contacte directe amb l’aula i conèixer de primera mà el funcionament quotidià de la professió docent.
Aquesta vessant pràctica es complementarà amb una formació acadèmica específica, amb continguts relacionats amb el desenvolupament cognitiu i motriu, els primers auxilis i espais de debat per potenciar la capacitat crítica i la comunicació oral. A més, els estudiants també es prepararan per a les PAP, les Proves d’Aptitud Personal obligatòries per accedir als graus universitaris d’Educació Infantil i Primària.
El batxillerat inclourà igualment un treball de recerca amb possible aplicació directa a l’aula, que es desenvoluparà amb l’acompanyament de tutors i especialistes de les diferents etapes educatives.
Amb aquesta nova oferta, FedacC Sant Narcís busca reforçar la seva aposta per un model "educatiu innovador, més pràctic i connectat" amb la realitat professional, amb la voluntat d’oferir als estudiants una orientació més definida des de l’inici del batxillerat.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord