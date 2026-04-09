Investiguen una agressió sexual al carrer a una dona sensellar de Girona per part d'un usuari de la Sopa
La víctima va escapar del seu agressor amb l'ajuda d'un turista que la va acabar acompanyant a dependències municipals
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona sensellar a Girona, per part, presumptament, d'un usuari de la Sopa. Els fets es van produir el dimarts 7 d'abril pels volts de les vuit del vespre. La víctima i l'agressor es van trobar al centre d'acollida on ell viu, mentre que ella hi va a fer els àpats. Segons ha pogut saber l'ACN, en acabar el sopar, la víctima va marxar de la Sopa i va anar a dormir a l'antic edifici de la Uned, on l'Ajuntament té habilitats diversos llits per a persones que viuen al carrer en el marc del pla fred que acaba a finals d'abril. Va ser a la sortida de la Sopa quan l'agressor va intentar tenir relacions sexuals mentre li feia petons al coll, però ella s'hi va negar i va marxar.
L'agressor, però, la va seguir i pels voltants de la plaça Sant Domènech -a tocar de la facultat de Lletres de la UdG- la va agafar del coll forçant-la al mig del carrer amb l'objectiu que li fes una fel·lació. La víctima, però, s'hi va resistir i va intentar escapar.
L'home, però, no va desistir i va tornar a forçar la víctima perquè el masturbés. En aquell moment la dona va fugir corrent i va demanar auxili. Va ser aleshores quan la dona va veure com s'acostava un turista i va demanar ajuda, fet que va fer que el sospitós marxés.
La víctima va continuar caminant cap a la Uned acompanyada de l'home que la va ajudar, ja que estava ferida amb dolor al coll i amb el turmell torçat.
L'endemà la dona va anar al centre mèdic on li van fer un informe mèdic que la dona ha aportat a la denúncia que ha posat aquest dijous al matí contra el sospitós. Ara els Mossos investiguen els fets i busquen el presumpte agressor, un home d'uns 30 anys que viu a la Sopa.
