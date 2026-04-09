Investiguen una agressió sexual al carrer a una dona sensellar de Girona per part d'un usuari de la Sopa

La víctima va escapar del seu agressor amb l'ajuda d'un turista que la va acabar acompanyant a dependències municipals

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu / Blanca Blay (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona sensellar a Girona, per part, presumptament, d'un usuari de la Sopa. Els fets es van produir el dimarts 7 d'abril pels volts de les vuit del vespre. La víctima i l'agressor es van trobar al centre d'acollida on ell viu, mentre que ella hi va a fer els àpats. Segons ha pogut saber l'ACN, en acabar el sopar, la víctima va marxar de la Sopa i va anar a dormir a l'antic edifici de la Uned, on l'Ajuntament té habilitats diversos llits per a persones que viuen al carrer en el marc del pla fred que acaba a finals d'abril. Va ser a la sortida de la Sopa quan l'agressor va intentar tenir relacions sexuals mentre li feia petons al coll, però ella s'hi va negar i va marxar.

L'agressor, però, la va seguir i pels voltants de la plaça Sant Domènech -a tocar de la facultat de Lletres de la UdG- la va agafar del coll forçant-la al mig del carrer amb l'objectiu que li fes una fel·lació. La víctima, però, s'hi va resistir i va intentar escapar.

L'home, però, no va desistir i va tornar a forçar la víctima perquè el masturbés. En aquell moment la dona va fugir corrent i va demanar auxili. Va ser aleshores quan la dona va veure com s'acostava un turista i va demanar ajuda, fet que va fer que el sospitós marxés.

La víctima va continuar caminant cap a la Uned acompanyada de l'home que la va ajudar, ja que estava ferida amb dolor al coll i amb el turmell torçat. 

L'endemà la dona va anar al centre mèdic on li van fer un informe mèdic que la dona ha aportat a la denúncia que ha posat aquest dijous al matí contra el sospitós. Ara els Mossos investiguen els fets i busquen el presumpte agressor, un home d'uns 30 anys que viu a la Sopa. 

Míchel abans del Madrid-Girona: “Mai és un bon moment per jugar al Bernabéu”

Míchel abans del Madrid-Girona: “Mai és un bon moment per jugar al Bernabéu”

Construiran laboratoris campus de Montilivi de la UdG per al nou gran en Farmàcia

Construiran laboratoris campus de Montilivi de la UdG per al nou gran en Farmàcia

Junts presenta la candidata a Salt: “Necessitem un nou impuls i tornar a somiar en gran amb un projecte de futur clar i ambiciós”

Junts presenta la candidata a Salt: “Necessitem un nou impuls i tornar a somiar en gran amb un projecte de futur clar i ambiciós”

L’Institut Cendrassos de Figueres consolida el 100% d’ocupació al cicle de Transport i Logística

L’Institut Cendrassos de Figueres consolida el 100% d’ocupació al cicle de Transport i Logística

La Fundació Vila Casas aposta per una gran retrospectiva d'Esther Boix a les portes del seu centenari

La Fundació Vila Casas aposta per una gran retrospectiva d'Esther Boix a les portes del seu centenari

Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària

Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària

Calonge arrenca els actes de Sant Jordi amb presentacions de llibres, recitals i concerts

Calonge arrenca els actes de Sant Jordi amb presentacions de llibres, recitals i concerts

El castell de Lloret que protegia dels atacs per mar i que l'armada britànica va bombardejar

El castell de Lloret que protegia dels atacs per mar i que l'armada britànica va bombardejar
