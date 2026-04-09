Josep Calbó fa balanç dels seus primers cent dies com a rector de la Universitat de Girona
Després de cent dies, el rector Calbó destaca la complexitat de la Universitat de Girona, amb projectes com el nou grau en Farmàcia i la instal·lació de plaques solars, així com la preparació del Pla de Benestar
Josep Calbó va prendre possessió del càrrec de rector de la Universitat de Girona el passat 18 de desembre. Fa uns dies, en plena Setmana Santa, es van complir els primers cent dies del nou govern i, aquest dijous, passats ja els dies festius, el nou rector ha fet una valoració d’aquests primers mesos de mandat, indicant que continuen amb «la mateixa o més il·lusió» que quan van començar.
Calbó ha assenyalat que després de cent dies tenen «més coneixement de la realitat de la universitat», així com de les «dificultats» que hi ha tant internes com externes, el que també els ha fet adonar de la «complexitat» de la institució. Pel rector, això forma part de «l’aprenentatge» per tirar endavant diferents projectes en els pròxims sis anys.
Tres categories
Al llarg d’aquests tres mesos i escaig de nou govern s’han fet algunes coses que s’han dividit en «tres categories». Per una banda, aquells projectes que ja «estaven bastant encarrilats» i se’ls ha «donat sortida». Calbó ha destacat l’aprovació, per part del Consell de Govern, de la memòria d’estudis per tirar endavant el nou grau en Farmàcia, així com l’inici de les càtedres d’Acció Climàtica i de Salut i Envelliment, o les plaques solars que s’han instal·lat en diferents edificis del campus de Montilivi.
El segon apartat que ha destacat Calbó ha estat el de «posar les bases fortes» per poder posar en marxa el projecte de l’actual govern. Moltes d’aquestes són de «caire més intern» com l’aprovació dels pressupostos pel 2026, que s’enfilen fins als 140,3 milions d’euros. També accions que s’han fet per «enfortir» els serveis, l’organització del nou Claustre i el nou Consell de Govern, o s’ha activitat la dotació de places en alguns serveis, algunes de les quals ja estaven previstes.
Finalment, l’última branca que ha apuntat Calbó ha estat la de les «qüestions concretes». Un aspecte en el qual ha posat èmfasi va ser en l’elaboració del Pla de Benestar, que es preveu que s’aprovi en el pròxim Consell de Govern. També ha remarcat la incorporació de material per poder abordar la Intel·ligència Artificial, així com una Festa Major que es farà a finals de mes i es vol que sigui per a «tota la comunitat», la segona edició dels Premis Alumni, o la funció teatral relacionada amb l’Iran per poder «reflexionar i debatre» sobre temes d’actualitat. Un aspecte que Calbó ha avançat que es faria amb altres temes d’actualitat n
Subscriu-te per seguir llegint
