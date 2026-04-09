Junts presenta la candidata a Salt: “Necessitem un projecte de futur clar i ambiciós”
Ariadna Mateu situa al Teatre de Salt la seguretat, l’habitatge, la neteja i la convivència entre els principals reptes del municipi
El Teatre de Salt va acollir aquest dimecres al vespre l’acte de presentació de la cap de llista de Junts per Salt a les properes eleccions municipals, Ariadna Mateu. A l’acte hi van participar la presidenta de Vegueria, Maria Àngels Planas; el diputat i portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés; la diputada al Congrés, Marta Madrenas; la presidenta comarcal del partit, Fanny Carabellido, així com alcaldes i regidors del Gironès.
Durant la seva intervenció, Mateu va defensar que “Salt necessita un nou impuls, tornar a somiar en gran amb un projecte de futur sòlid, ambiciós i engrescador”, amb la mirada posada en el període entre 2027 i 2040, que va definir com “crucial per al futur del municipi”. “És el moment d’abocar totes les energies per fer possible un Salt millor, per als qui ja hi som i per als qui vindran després”, va afirmar.
“Polítiques valentes”
La candidata va admetre que el municipi té mancances en àmbits com la seguretat, la convivència, l’habitatge i la neteja, i va apostar per aplicar “polítiques valentes” per avançar. En aquest sentit, va resumir la seva proposta amb una fórmula basada en “menys despatx i més carrer, més escoltar, més trepitjar barri, més estar al costat de la gent”.
Mateu també va remarcar que els grans projectes requereixen una mirada a llarg termini i va assegurar que vol liderar un equip amb “il·lusió, compromís, orgull i vocació de ser de Salt”. Entre les propostes, va plantejar reforçar la llengua i la cultura catalanes al municipi com a eina d’integració i acollida, i fins i tot impulsar una nova regidoria específica en aquest àmbit. “Podem situar Salt com un dels municipis capdavanters de la demarcació? Rotundament sí”, va afirmar.
Per la seva banda, la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planas, va defensar que Junts treballa des de les diferents cambres parlamentàries per resoldre els problemes dels ciutadans “amb fets i no paraules”, i va posar com a exemples la llei de la multireincidència o l’exempció de l’IVA per als petits autònoms. Planas va destacar el paper dels ajuntaments davant reptes com l’habitatge, el repte demogràfic, la seguretat o la convivència, i va assegurar que “des dels nostres municipis farem possible el país que volem”. El diputat i portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va definir el partit com “la millor eina al servei dels reptes i necessitats que afronta Salt en el futur” i va remarcar la complexitat sociodemogràfica del municipi. Vergés també va subratllar el projecte del nou Campus de Salut i va assegurar que el grup parlamentari vetllarà perquè es compleixin els terminis i es faci realitat.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, no va poder assistir finalment a l’acte en coincidir amb el funeral i homenatge del president de Junts al Pallars Sobirà, Ferran Lloret, mort fa uns dies. En un missatge llegit durant la presentació, Turull es va mostrar “convençut” que Ariadna Mateu serà la propera alcaldessa de Salt i en va destacar el “talent”, l’“esperit de servei” i la seva manera de fer.
