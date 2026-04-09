Redueixen i detenen un menor encaputxat després de robar un mòbil de 700 euros a Girona
Els Mossos el van interceptar mentre fugia per la ronda Ferran Puig i la víctima es va acostar a la patrulla per demanar ajuda
Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 3 d'abril cap a tres quarts d’una de la nit un menor acusat d’haver robat un telèfon mòbil valorat en 700 euros al barri Bonastruc-Figuerola, en concret, a la ronda Ferran Puig de Girona. Els fets van passar mentre una patrulla de la comissaria de Girona feia tasques preventives per la zona de l’Eixample.
Els agents van veure un jove encaputxat -amb una dessuadora amb caputxa,- corrent en direcció al carrer Séquia i, al darrere seu, una altra persona seguint-lo. En considerar sospitosa la situació, els policies li van ordenar que s’aturés, però el noi va fer cas omís dels requeriments.
La patrulla el va acabar interceptant i va ser necessari que els agents el reduïssin per poder aturar-lo. En el moment de la intervenció, els Mossos van comprovar que el menor portava un telèfon mòbil a la mà.
Auxili als Mossos
Mentre tot això passava, a la mateixa ronda Ferran Puig se’ls va acostar un home demanant auxili i els va explicar que aquest jove li acabava de robar el mòbil. Davant dels fets, els agents van identificar el menor i el van deixar detingut acusat d'un furt, confirma el cos policial. Posteriorment, la víctima va presentar denúncia.
La detenció es va fer davant dels pisos ocupats, un punt que les últimes setmanes ha concentrat diversos incidents a la ciutat.
