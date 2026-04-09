El Tarlà de Girona tindrà una nova versió amb estructura d’alumini després de més de 200 anys d’història
La figura s’ha reconstruït inspirant-se en el model més antic i amb materials més resistents, mentre que el cartell aposta per una imatge alegre i propera
L’Ajuntament de Girona presentarà aquest any un nou Tarlà, el cinquè de la història de la ciutat. La figura s’ha fet inspirant-se en el model més antic conservat, que es guarda al Museu d’Història de Girona i que té més de 200 anys. El nou exemplar s’ha construït amb materials més actuals i amb una estructura d’alumini per reforçar-ne les articulacions i fer-lo més resistent al moviment. El Tarlà es penjarà el 18 d’abril al carrer de l'Argenteria, coincidint amb l’inici de les Festes de Primavera. A més, també s’ha creat un suport perquè es pugui exposar i fer funcionar fora del carrer, en espais interiors o museístics.
El nou Tarlà neix de la necessitat de substituir l’anterior, que amb els anys havia acumulat un desgast important. Es tracta d’una figura especialment exigent, ja que funciona de manera continuada durant dies i està sotmesa a moviment constant. Per això, el projecte ha buscat combinar fidelitat a la tradició amb millores tècniques que en garanteixin la durabilitat. El regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que la voluntat ha estat “agafar el model més antic que teníem conservat i adaptar-lo a l’actualitat”, tot defensant que la cultura popular “és present i és futur”, però que alhora cal “conservar l’essència”.
Des del punt de vista tècnic, un dels responsables del projecte, Jaume Grau, ha explicat que el principal repte ha estat resoldre el desgast de la figura. “Les articulacions patien molt perquè eren de fusta”, ha assenyalat, tot recordant que el nou sistema de motor fa que el Tarlà tingui més moviment. Per això, s’ha optat per reforçar tota l’estructura amb materials més resistents. “S’ha sobredimensionat l’esquelet i les articulacions per garantir que duri més”, ha detallat. A més, el nou Tarlà incorpora una base que permetrà exposar-lo i fer-lo funcionar fora del carrer. “La idea és que no només estigui penjat, sinó que també es pugui utilitzar en un espai museístic”, ha afegit Grau, amb l’objectiu d’apropar la figura a escoles i visitants.
Artesans vinculats a la ciutat
Pel que fa a l’aspecte exterior, Bernat Grau, encarregat del vestuari, ha explicat que el treball s’ha basat en recuperar la imatge original. “Hem volgut conservar al màxim la figura més antiga, però utilitzant materials més actuals perquè tingui una perdurabilitat més llarga”, ha afirmat. El projecte ha comptat amb la participació d’artesans vinculats a la ciutat, que han elaborat elements com la joieria, les sabates o els complements.
La presentació també ha servit per donar a conèixer el cartell de les Festes de Primavera 2026, obra d’Albert Castro, guanyador de la primera edició del concurs convocat per escollir-ne la imatge. L’autor ha explicat que la proposta parteix de tres idees: “alegria, frescor i proximitat”. Per això, hi ha representat el Tarlà en una posició elevada i saludant, “amb un gest alegre” que vol convidar la ciutadania a participar en la festa. El cartell aposta per uns colors vius, amb predomini del blau en referència al vestuari de la figura, i incorpora també elements reconeixibles de Girona, com la catedral i les façanes del riu. Tot plegat busca reforçar el vincle entre el Tarlà, les Festes de Primavera i la imatge de la ciutat.
Cultura popular
Pel que fa a la programació, el tècnic de Cultura Popular, Jaume Pascual, ha explicat que es manté l’estructura habitual basada en dos grans eixos: la cultura popular i les activitats al carrer. “Sempre marquem aquests dos eixos principals”, ha assenyalat.
Les Festes de Primavera se celebraran del 18 al 26 d’abril, amb una prèvia el dia 17 amb els Coets de Festa i el Despertar del Drac, a càrrec dels Diables de l’Onyar i els Trons de l’Onyar, i un espectacle inaugural de foc de la companyia L’Avalot a la plaça del Pallol. El dissabte 18 tindrà lloc la cercavila amb gegants i capgrossos i, al migdia, la penjada del Tarlà i el pregó al carrer de l’Argenteria. Al llarg de la setmana hi haurà propostes com la ballada de sardanes per Sant Jordi, la Consueta a la Catedral o espectacles de circ com El Circ Filixic. El cap de setmana final concentrarà bona part dels actes, amb espectacles de circ a la plaça de Catalunya i la Rambla, la trobada de sacaires pel Barri Vell i, el diumenge 26, la IX Trobada de Mulasses amb cercavila, plantada i balls de lluïment com a cloenda de les festes.
El pregoner
El pregoner d’aquest any serà Pere Quera, una figura estretament lligada al comerç històric de Girona i, especialment, a la Rambla, on hi ha la casa del Tarlà. Durant la presentació, Quim Ayats ha remarcat que aquesta elecció no és casual, sinó que vol ser també un reconeixement a totes aquelles persones que han mantingut viu aquest entorn emblemàtic de la ciutat.
