Totes les activitats de les Festes de Primavera de Girona 2026: guia amb horaris i actes clau
Del 17 al 26 d’abril, la ciutat programa circ, cultura popular i tradició amb la penjada del Tarlà, el pregó i la Trobada de Mulasses com a plats forts
El Tarlà de Girona tindrà una nova versió amb estructura d’alumini després de més de 200 anys d’història
Les Festes de Primavera de Girona 2026 se celebraran del 17 al 26 d’abril amb una programació que combina cultura popular, circ i activitats al carrer. Durant deu dies, la ciutat acollirà propostes per a tots els públics, amb especial protagonisme dels actes tradicionals i els espectacles familiars. Aquests són els principals actes previstos.
Divendres 17 d’abril (prèvia)
- 20 h – Coets de Festa i Despertar del Drac (pont de Pedra)
- 21 h – Espectacle inaugural Foc (plaça del Pallol)
Dissabte 18 d’abril (dia gran)
- 11 h – Cercavila de gegants i capgrossos
- 12 h – Penjada del Tarlà i pregó (carrer de l’Argenteria)
- 16.30 h – Plantada de figures (plaça del Vi)
- 18 h – Balls d’exhibició de colles
Diumenge 19 d’abril
- 11 h – Taller de circ (rambla de la Llibertat)
Dijous 23 d’abril (Sant Jordi)
- 18 h – Ballada de sardanes (plaça de la Independència)
Divendres 24 d’abril
- 18 h – Circ El Circ Filixic (Rambla)
- 18 h i 21 h – Consueta de Sant Jordi (Catedral)
Dissabte 25 d’abril
- 12 h – Circ La Paradeta (plaça de Catalunya)
- 16.30 h i 17.30 h – L’Elixir de la Vida
- 18 h – Trobada de sacaires (Barri Vell)
- 20 h – Concert (plaça dels Jurats)
Diumenge 26 d’abril (final de festa)
- 10 h – Plantada de mulasses (Rambla)
- 11.30 h – Cercavila de mulasses
- 13 h – Balls de lluïment (plaça dels Jurats)
La programació es concentra principalment en els caps de setmana i combina tradició, espectacles i activitats familiars, amb el Tarlà i la cultura popular com a eix central de les festes.
