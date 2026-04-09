La UdG podrà comprar el convent de les Butinyanes després de l'aprovació del pla urbanístic per la Generalitat

Josep Calbó, rector de la UdG, ha confirmat la compra del convent per 2,2 milions d'euros, una adquisició que permetrà ampliar el campus del Barri Vell

L'edifici de les Butinyanes, al Barri Vell. / Aniol Resclosa

Josep Coll

La Universitat de Girona ja pot comprar el convent de les Butinyanes per ampliar el campus del Barri Vell després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona aprovés, el passat 18 de març, el Pla Especial Urbanístic d'assignació d'usos de la finca situada al número 6 del carrer dels Lledoners. Ho ha confirmat aquest dijous matí el rector de la UdG, Josep Calbó, en el balanç dels primers cent dies de govern. Feia mesos que la institució anava al darrere de l'adquisició d'aquest espai, però encara faltava l'aprovació d'aquest pla especial per part de l'Ajuntament, primer i, per part de la Generalitat, després, cosa que ara ja s'ha produït.

Calbó ha explicat que la inversió per adquirir vuit edificis del complex religiós és de 2,2 milions d'euros, aproximadament. En concret, són els immobles que estan en desús des de fa temps i que la seva façana dona al carrer dels Alemanys (no s'adquireix, per exemple, l'església). Això sí, ha deixat clar que "caldrà fer una inversió" per rehabilitar alguns dels immobles, tot i que preveu que en "un termini no molt llunyà" ja es puguin fer servir alguns dels edificis.

