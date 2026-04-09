La Universitat de Girona celebra vint anys del Projecte Rossinyol amb un acte al Barri Vell

El rector de la UdG, Josep Calbó, i el conseller Francesc Xavier Vila han participat en l'acte commemoratiu del Projecte Rossinyol, que facilita la inclusió social dels estudiants amb mentors de la universitat

Les imatges del 20è aniversari del projecte Rossinyol

Les imatges del 20è aniversari del projecte Rossinyol / Marc Martí / DDG

Josep Coll

Girona

La Universitat de Girona ha dut a terme, aquest dijous a la tarda, l’acte de celebració dels vint anys del Projecte Rossinyol a la plaça de Sant Domènec, just al davant del rectorat, ubicat al Barri Vell. Hi han assistit, entre d'altres, el rector de la UdG, Josep Calbó, i el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila. L’acte també ha reunit estudiants mentors i mentorats, famílies, centres educatius, ajuntaments, entitats col·laboradores i membres de la comunitat universitària que han passat pel projecte al llarg d’aquestes dues dècades.

El Projecte Rossinyol és una iniciativa de mentoria social que implica estudiants de la UdG i alumnes d’origen estranger amb problemes d’inclusió social, ja sigui per desconeixement de la llengua catalana o de l’entorn cultural que els envolta. Durant tot el curs, estudiants universitaris fan de mentors oferint suport als infants i adolescents mentorats i els encaminen perquè creixin les seves expectatives formatives i educatives.

