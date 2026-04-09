La Universitat de Girona celebra vint anys del Projecte Rossinyol amb un acte al Barri Vell
El rector de la UdG, Josep Calbó, i el conseller Francesc Xavier Vila han participat en l'acte commemoratiu del Projecte Rossinyol, que facilita la inclusió social dels estudiants amb mentors de la universitat
La Universitat de Girona ha dut a terme, aquest dijous a la tarda, l’acte de celebració dels vint anys del Projecte Rossinyol a la plaça de Sant Domènec, just al davant del rectorat, ubicat al Barri Vell. Hi han assistit, entre d'altres, el rector de la UdG, Josep Calbó, i el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila. L’acte també ha reunit estudiants mentors i mentorats, famílies, centres educatius, ajuntaments, entitats col·laboradores i membres de la comunitat universitària que han passat pel projecte al llarg d’aquestes dues dècades.
El Projecte Rossinyol és una iniciativa de mentoria social que implica estudiants de la UdG i alumnes d’origen estranger amb problemes d’inclusió social, ja sigui per desconeixement de la llengua catalana o de l’entorn cultural que els envolta. Durant tot el curs, estudiants universitaris fan de mentors oferint suport als infants i adolescents mentorats i els encaminen perquè creixin les seves expectatives formatives i educatives.
