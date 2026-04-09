Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sabotatge via Ferrada Sant Feliudeclaració de la rendacarretera BarcelonaPisos turístics Santa PauJudici alcalde VidreresFires de Girona 2026Alto el foc
instagramlinkedin

La Universitat de Girona construirà laboratoris a Montilivi per al nou grau en Farmàcia del curs 2027-2028

El rector de la UdG, Josep Calbó, ha explicat que la inversió en laboratoris a Montilivi permetrà aprofitar-los quan el grau de Farmàcia es traslladi al nou campus de Salut

La zona de l'edifici de l'actual campus de Salut de la UdG, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

La Universitat de Girona preveu construir laboratoris al campus de Montilivi perquè s'hi puguin impartir classes del nou grau en Farmàcia, que té previst començar el curs 2027-2028. Ho ha explicat aquest dijous matí el rector de la UdG, Josep Calbó, en el balanç dels primers cent dies de govern. Està previst que aquest nou grau, juntament amb els de Medicina i Infermeria, es traslladi al nou campus de Salut un cop s'hagi construït. Mentrestant, però, s'hauran de fer en altres espais.

Segons ha apuntat Calbó, "la idea" és que les classes teòriques del grau en Farmàcia es facin "al voltant del campus de Salut actual", ubicat al costat de la rotonda dels Països Catalans i on ja s'imparteixen classes d'Infermeria i Medicina. Ara bé, "s'haurà de fer una inversió en laboratoris", ha destacat, ja que el grau en Farmàcia és un "estudi molt experimental".

La intenció és ubicar aquests nou laboratoris al campus de Montilivi perquè un cop els estudis passin al campus de Salut d'aquí a uns anys, "es puguin aprofitar" i "donar resposta a necessitats" de facultats que, actualment, ja tenen laboratoris, com és el cas de la de Ciències. "No ha de ser una inversió que en quatre anys deixi de tenir sentit", ha indicat.

L'edifici actual del campus de Salut

Més enllà d'això també hi ha la incògnita de què passarà amb l'actual edifici del campus on s'ubiquen les facultats d'Infermeria i Medicina. El nou campus de Salut i el final del mandat de Calbó, si tot segueix els terminis previstos, coincidiran. El rector no ha concretat que passarà amb aquest espai, però sí que ha dit que és un "lloc molt cèntric" i, per tant, creu que se li ha de donar un "ús universitari".

Fa unes setmanes, la UdG va fer un pas més perquè el grau en Farmàcia sigui una realitat. El Consell de Govern va aprovar la memòria dels estudis, un tràmit necessari perquè puguin continuar el seu recorregut administratiu abans de l’autorització definitiva. "Si tots els tràmits segueixen el seu curs" el nou grau serà una realitat el curs 2027-2028.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
