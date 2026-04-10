Un cotxe bolca després de xocar contra un arbre en un accident a Girona
El sinistre s’ha produït aquest divendres al migdia a l’avinguda de Josep Tarradellas, on un dels cotxes ha bolcat de costat després de xocar contra un arbre
Una conductora ha resultat ferida aquest divendres al migdia en un accident de trànsit a Girona.
El sinistre viari ha tingut lloc a l’avinguda de Josep Tarradellas i s’hi han vist implicats dos vehicles. Arran de la col·lisió, un dels cotxes ha acabat bolcat de costat després de xocar contra un arbre, segons Bombers.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i de la Policia Municipal de Girona, que s’ha fet càrrec de l’atestat.
La conductora del vehicle bolcat, que ha pogut sortir del cotxe pel seu propi peu, segons han informat els Bombers, ha estat evacuada en ambulància del SEM a l’hospital Josep Trueta de Girona ferida lleu, segons fonts municipals.
