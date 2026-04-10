Els Bombers animen a donar sang al centre de Girona
La campanya potencia les aportacions després de Setmana Santa
Girona ha viscut aquest divendres una jornada festiva i solidària gràcies a la tradicional col·laboració dels Bombers i el Banc de Sang i Teixits, que un any més engresquen els gironins a fer el gest altruista de donar sang.
Segons l'organització, la jornada ha sigut un èxit, i una seixantena de persones s'han apropat al bus instal·lat a la plaça Santa Susanna del Mercadal per donar sang. Entre les activitats dels Bombers, aquesta tarda han fet un simulacre per tal d'amenitzar la jornada.
La iniciativa s'emmarca en la campanya que anualment fa el Banc de Sang per reunir més donacions pels volts de Setmana Santa, una època durant la qual acostumen a baixar al voltant del 25%.
L'acte principal de les comarques gironines s'ha fet aquest divendres.
A la recerca de donants de moll de l'os
En aquesta ocasió, les campanyes de bombers inclouran també la captació de donants de moll de l'os, que són els donants que s’inscriuen a un registre internacional (el REDMO) per estar disponibles per donar cèl·lules mare de la sang a qualsevol persona del món que ho necessiti.
Actualment, pot ser donant qualsevol persona d’edat compresa entre els 18 i 40 anys, preferentment home, i que estigui bé de salut. La crida va dirigida a la franja de gent més jove i als homes perquè són amb els qui els pacients obtenen millors resultats clínics. De fet, segons estudis recents, com més jove sigui el donant, més efectivitat s'observa en el resultat del trasplantament de medul·la òssia.
A Catalunya l’any passat es van registrar 5.953 nous donants inscrits al REDMO, i d’aquests, 115 han estat efectius, és a dir, han fet la donació de medul·la per a un pacient que ho necessitava perquè era la persona més compatible del registre.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona