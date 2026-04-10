L'antiga fàbrica Simon: unes naus de Girona amb incidents constants
Les naus abandonades del carrer Barcelona acumulen des de fa anys incendis, dispositius policials i queixes veïnals, enmig d’un procés de recuperació de l’espai
Les naus de l’antiga fàbrica Simon de Girona fa anys que s’han convertit en un dels punts més conflictius del carrer Barcelona. Els incendis que s’hi han declarat aquests últims dies han tornat a posar el focus sobre una realitat que ve de lluny: la d’un recinte abandonat on malviuen persones sense sostre, i que acumula de manera recurrent intervencions policials, actuacions dels serveis d’emergència i queixes veïnals.
El cas de la fàbrica Simon no és nou ni puntual. Fa temps que aquest espai forma part del mapa de preocupacions a l’entrada sud de Girona. A dins hi viuen persones en condicions precàries, i l’indret s’ha anat associant amb una successió d’incidents. Els focs són l’episodi més visible, però no l’únic. Sovint també s’hi despleguen dispositius policials, ja sigui per fer recompte de la gent que hi viu o per localitzar alguna persona que resideix a les naus i que hauria comès algun delicte.
Algunes de les persones que ara viuen a l’antiga factoria s’hi han desplaçat des de l’antiga fàbrica Aconda de Flaçà i tenen perfil delinqüencial. D'aquests també n’hi ha que es mouen entre aquestes naus i el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig, un altre dels punts calents de la ciutat. Aquest moviment entre espais ocupats ha reforçat la percepció que el recinte del carrer Barcelona és avui molt més que una antiga nau industrial en desús.
Malestar veïnal
Aquesta situació fa anys que genera malestar veïnal. Les protestes no responen només a episodis concrets, sinó a la sensació que el deteriorament de les naus s’ha cronificat.
La situació, però, s’emmarca en un àmbit més ampli. A finals de setembre de l’any passat, l’Ajuntament de Girona va començar a enderrocar sis naus del carrer Barcelona de forma subsidiària, amb un cost aproximat de 400.000 euros. Es tractava d’instal·lacions situades entre els números 148 i 152 de la via, en un entorn molt pròxim a l’antiga Simon, que presentaven problemes estructurals i de seguretat. Aquella actuació es va plantejar com el primer pas per transformar aquesta entrada sud de la ciutat, amb la previsió d’actuar també a la resta de naus a mig termini.
Desallotjar per aixecar l'institut
En paral·lel, l’Ajuntament de Girona té en marxa el procés de recuperació d’ofici de l’immoble per poder-lo cedir a la Generalitat i destinar-lo al futur Institut Ermessenda. El consistori ja va aprovar a principis de març iniciar el procés per desallotjar 25 persones sense llar que pernocten habitualment a les naus. El moviment s’emmarca en la voluntat de desencallar la transformació d’un espai que fa anys que està pendent de reconversió en equipament educatiu.
Des del govern municipal també s’ha explicat arran de l'incendi viscut aquest divendres que Serveis Socials fa mesos que fa seguiment de les persones que ocupen la nau. Així, mentre sobre el paper avança el projecte perquè l’antiga fàbrica deixi enrere el seu passat d’abandonament i es converteixi en el nou Institut Ermessenda, la realitat diària continua marcada pels incendis, els operatius policials, la precarietat i les queixes del veïnat.
