La Fira de la Flor i el Planter de Salt celebrarà la seva 16a edició amb rècord de 34 expositors
L'Ajuntament de Salt organitza aquesta fira que inclou tallers, xerrades i una caminada solidària per les hortes i deveses del municipi, amb l'objectiu de connectar el passat agrícola amb el present
La Fira de la Flor i el Planter de Salt arribarà diumenge vinent a la seva 16a edició amb un rècord de participació. El certamen reunirà 34 expositors al parc Monar, la xifra més alta registrada fins ara, en una jornada que es farà de nou del matí a dues del migdia i que tornarà a convertir aquest espai en el centre de l’activitat vinculada al món de la flor, el planter i les hortes. La cita manté el format de matí firal, però l’Ajuntament i les entitats implicades l’han tornat a envoltar d’una programació paral·lela pensada per reforçar-ne el component divulgatiu, social i comunitari.
Abans de la jornada central de diumenge, la programació inclou dues activitats prèvies. La primera serà aquest divendres a la tarda, amb una jornada tècnica dedicada a l’agricultura regenerativa de l’horta. La sessió, prevista a partir de les cinc de la tarda a l’aula magna de la UNED de la Coma Cros, anirà a càrrec de Nuri Madeo Salvà, assessora i integrant de l’equip tècnic de The Regen Academy. La proposta vol acostar els participants a pràctiques orientades a fer les hortes més vives, eficients i sostenibles. Demà dissabte, també a les cinc de la tarda, el parc Monar acollirà la sortida de la 15a Caminada Solidària de Càritas per les Hortes i Deveses de Salt, una ruta de cinc quilòmetres que combinarà la descoberta de l’entorn natural amb una mirada social i ambiental. La caminada anirà a càrrec de Marcel Llavero Pasquina, coordinador de l’Atlas Global de Justícia Ambiental, i les inscripcions, obertes des de mitja hora abans, seran a benefici de Càritas Salt.
La fira de diumenge inclourà una àmplia programació de xerrades, presentacions i tallers. L’Associació Milfulles dinamitzarà l’espai de la carpa durant tot el matí amb propostes com la presentació del projecte REDESIGN de la campanya “De cares a les hortes”, així com intervencions del Banc de Llavors de Roda de Ter, la Xarxa de Menjadors Escolars de Catalunya i col·lectius com Espigoladors o Eixarcolant. També hi participaran els Historiadors d’Espardenya, una iniciativa recent centrada a recuperar i difondre la història de Salt i del seu entorn. La inauguració oficial es farà a les 10.30 hores amb presència d’autoritats i servirà també per entregar el premi del Concurs d’Aparadors, que enguany ha guanyat la Farmàcia Central de Salt, distingida amb 300 euros.
Els tallers tornaran a ser un dels grans reclams de la jornada. El programa inclou una demostració de cuina d’aprofitament, el taller d’empelts d’arbres fruiters i, com a novetat, una proposta floral a càrrec de l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, que oferirà un taller d’elaboració d’un botó floral. Tampoc hi faltarà la música, amb l’actuació de Combos de la Moderna a les onze del matí, ni la participació dels centres educatius del municipi. Entre altres iniciatives, hi haurà la parada solidària de verdures dels alumnes de la FEDAC i una exposició de plafons temàtics elaborats per onze escoles de Salt. A més, durant tota la jornada es podrà fer un esmorzar de pagès al bar de la fira.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha fet una crida a omplir el parc Monar en una edició que vol connectar el passat agrícola del municipi amb el present i el futur de Salt. En la mateixa línia, la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras Colomer, ha agraït la implicació dels comerços, entitats i col·lectius que fan possible una fira que el municipi ha consolidat com un format d’èxit i com un espai per aprendre, sensibilitzar i reforçar el vincle de Salt amb les seves hortes i terres fèrtils.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona