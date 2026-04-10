Geis (Junts) valorarà la seva continuïtat al govern de Girona si no es compleixen les exigències sobre residus
La vicealcaldessa reclama flexibilitzar el porta a porta als barris amb més reciclatge i defensa que la taxa d’escombraries pugui tornar a baixar l’any vinent
Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona i candidata de Junts per a les eleccions del 2027, ha advertit aquest divendres que el seu grup valorarà la seva continuïtat al govern municipal si no es compleixen les exigències que planteja en matèria de residus. La dirigent ha reclamat “començar a treballar ja” per flexibilitzar el sistema de recollida porta a porta i també ha defensat que cal abordar la taxa d’escombraries perquè “l’any que ve també pugui ser més baixa”.
Geis ha situat com una de les principals demandes adaptar el porta a porta als barris on aquest model ja funciona i on, segons ha remarcat, els percentatges de recollida selectiva són molt elevats. “Al sistema del porta a porta hem de començar a treballar ja per poder flexibilitzar també algunes mesures que ens demanen els veïns”, ha afirmat. La vicealcaldessa ha subratllat que en aquests sectors de la ciutat s’estan assolint nivells de separació de residus de “95%, 96% i 97%” i ha defensat que aquest esforç s’ha de traduir en més facilitats.
En aquest sentit, ha apuntat que cal revisar aspectes concrets del servei, com ara la freqüència de recollida d’algunes fraccions o el funcionament de les àrees d’emergència. Segons ha explicat, els veïns dels barris amb porta a porta, malgrat els alts percentatges de recollida selectiva, reclamen “un punt de flexibilitat”. La vicealcaldessa ha subratllat que el model condiciona els horaris i els dies de lliurament dels residus i ha defensat, per això, la necessitat d’introduir-hi ajustos.
La taxa del 2027
La vicealcaldessa ha vinculat aquesta millora amb el rebut de les escombraries. Segons ha dit, l’augment dels percentatges de recollida selectiva ha de tenir impacte sobre el cost del servei. “Entenem que també s’ha de començar a treballar perquè la taxa d’escombraries l’any que ve també pugui ser més baixa”, ha afirmat. Geis ha remarcat que els mesos vinents seran determinants perquè és quan s’ha de començar a pensar tant en el pressupost municipal com en la taxa del 2027.
Pel que fa a l’escenari polític, Geis ha indicat que Junts no prendrà cap decisió de manera immediata, però que valorarà la seva continuïtat al govern més endavant si aquestes demandes no avancen. La vicealcaldessa ha assenyalat que, abans, el partit vol culminar diversos projectes de les àrees que gestiona dins l’executiu municipal. “Hi ha una sèrie de projectes de les àrees que estem portant que han d’acabar, condicionem també la neteja i llavors valorarem”, ha afirmat. En aquest sentit, ha precisat que hi ha “3 o 4 projectes d’àrees nostres que s’han de materialitzar” i que, un cop això passi, “ja ho veurem”.
Així, la dirigent de Junts situa els pròxims mesos com a clau dins del govern municipal. D’una banda, perquè el seu grup vol culminar diversos projectes propis. De l’altra, perquè reclama avenços en les qüestions que aquest divendres ha posat sobre la taula en matèria de residus. “Estem treballant per ser útils i responsables a la ciutat”, ha sentenciat Geis.
Subscriu-te per seguir llegint
