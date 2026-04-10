Generalitat i Teisa doblen els busos de Girona a Sant Gregori i incorporen el transport a demanda a la Vall de Llémena
A partir del dia 20 d'abril la freqüència del servei passarà a ser de mitja hora i s'oferiran 29 viatges per sentit
La Generalitat i Teisa doblaran els autobusos entre Girona i Sant Gregori i incorporaran el servei de transport a demanda, el Clic.cat, a la Vall de Llémena. A partir del 20 d'abril, la línia regular oferirà 29 viatges per sentit i hi haurà un autobús cada mitja hora, que també farà parada a Fontajau i Domeny. D'altra banda, un microbús prestarà el servei a demanda entre Sant Gregori i els diferents pobles i nuclis de la Vall de Llémena. El Clic.cat sortirà només amb reserva prèvia, tot i que es podrà fer fins a un quart d'hora abans. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que les millores "donen resposta a la demanda de mobilitat al territori" i ha posat en relleu el paper dels autobusos davant "la crisi ferroviària".
