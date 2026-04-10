Girona impulsa una pèrgola solar al parc Central per tancar la carpeta de la marquesina
L’Ajuntament i la Generalitat signen el conveni per redefinir l’actuació amb una instal·lació d’almenys 1 MW de potència
L’Ajuntament de Girona i la Generalitat han signat aquest divendres el conveni que ha de permetre reconvertir el projecte pendent de la marquesina del parc Central en una pèrgola solar amb una potència, de com a mínim, d'1 MW. La nova actuació, impulsada amb l’empresa pública l’Energètica, vol aprofitar aquest espai per generar energia renovable i, alhora, donar cobertura davant la pluja i el sol en un punt de pas molt transitat entre les estacions.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha emmarcat la iniciativa en la voluntat de “tirar endavant” un projecte que considera estratègic per a la ciutat, tant des del punt de vista energètic com urbanístic. “És un projecte que ajuda a abordar dos temes que eren centrals quan vam iniciar el govern municipal l’any 2023”, ha afirmat. Segons ha destacat, la futura estructura ha de servir per connectar millor un espai central de Girona i, al mateix temps, avançar en la producció d’energia de proximitat. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que iniciatives com aquesta evidencien que “ha arribat el moment de passar a l’acció” en matèria de transició energètica. Paneque ha posat en valor que el projecte s’ubiqui en sòl urbà i ha remarcat que també “és un deure dels entorns més urbans mostrar aquesta contribució i aquesta solidaritat” en el desplegament de renovables.
Transició energètica
Per la seva banda, el director general de l’Energètica, Daniel Pérez, ha subratllat que “les ciutats no són autosuficients, però han de ser tot l’autosuficients que puguin” i ha reivindicat la necessitat d’aprofitar “cada espai viable” per instal·lar plaques. Tot i que ha admès que no és el projecte més gran de Catalunya, ha sostingut que és “imprescindible” com a pas dins la transició energètica.
A més de generar electricitat, la futura pèrgola també vol resoldre una mancança funcional de l’espai. “La gent que canvia d’estació a Girona es mulla quan plou”, ha remarcat Pérez, que ha defensat el projecte com una manera de guanyar “qualitat urbana” i “qualitat de vida” en un entorn avui exposat tant a la pluja com a les altes temperatures. En aquest sentit, ha insistit que la instal·lació s’ha d’integrar “amb una integració acurada” i “no es pot fer d’esquena” al veïnat.
Tres fases
El projecte es desenvoluparà en tres fases. La primera, aquest mateix any, consistirà en l’estudi de realitat i alternatives, amb tres propostes diferents que després s’hauran de consensuar amb l’Ajuntament i els veïns. La previsió és que el 2027 es redacti el projecte executiu i que les obres puguin començar el 2028. Si els terminis es compleixen, la pèrgola podria estar acabada aquell mateix any, tot i que també podria allargar-se fins a principis del 2029. El cost aproximat de l’actuació és d’uns 2 milions d’euros i la instal·lació ocuparà una superfície d’uns 1.000 metres quadrats.
Segons els càlculs exposats durant la presentació, una instal·lació d’1 MW podria generar uns 1.500 MWh l’any, l’equivalent al consum d’unes 500 llars. Pérez ha explicat, a més, que gràcies a l’ampliació recent del radi per compartir energia fins als cinc quilòmetres, la producció es podrà destinar a nombrosos equipaments públics de Girona i l’entorn.
Desencallar una carpeta
La nova proposta també ha de servir per desencallar una carpeta urbanística i administrativa que fa anys que arrossega la ciutat. El projecte de la marquesina del parc Central havia passat per una primera adjudicació fallida i una segona que també va quedar aturada. L’Ajuntament va acabar acordant la resolució del contracte, però la decisió va ser anul·lada pel jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, que va considerar que els retards no eren imputables a l’empresa adjudicatària, que havia al·legat dificultats derivades de la pandèmia. La sentència també va obligar el consistori a assumir les costes del procediment, amb un màxim de 3.000 euros.
En aquest context, la pèrgola energètica suposa una reformulació d’aquella actuació pendent. Salellas ha explicat que el que es farà ara és unir la necessitat de completar aquella marquesina amb el nou projecte energètic per “tancar la carpeta pendent” vinculada a aquest àmbit de la ciutat.
