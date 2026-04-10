Girona perd un negoci centenari: la sabateria Baró posa fi a 133 anys d’història
El negoci familiar, fundat el 1893, abaixa la persiana al carrer Nou per falta de relleu generacional
La històrica sabateria Baró ha tancat definitivament l’última botiga que mantenia oberta a Girona, situada al carrer Nou, i posa així punt final a 133 anys d’història comercial a la ciutat. El negoci familiar, fundat l’any 1893, va abaixar la persiana el passat 31 de març, segons ha explicat Victòria Baró, última representant d’una nissaga estretament vinculada al comerç gironí durant dècades.
El motiu principal del tancament és la manca de relleu generacional. “No tenim ningú a darrere que vulgui continuar”, explica Baró. “He fet 65 anys i porto 39 treballant aquí, o sigui que ja em toca”, afegeix. Tot i admetre que li sap greu, deixa clar que és una decisió assumida: “No és que vulgui plegar per res, però quan toca, toca. I no havent-hi ningú a darrere, no val la pena continuar treballant i pagant”.
Victòria Baró ha estat vinculada a la sabateria durant gairebé tota la seva vida laboral. Hi va començar a treballar amb 26 anys i hi ha dedicat prop de quatre dècades. “És com casa”, resumeix. De fet, recorda que la botiga formava part de la vida quotidiana de la família: “Era com una continuació de casa nostra”.
L'any 1893
La trajectòria dels Baró a Girona va anar molt més enllà del local del carrer Nou. La primera botiga va obrir l’any 1893 al carrer Fontanilles, darrere la casa de la Misericòrdia. Posteriorment, el negoci es va traslladar al carrer Sant Francesc, que aleshores emergia com un dels grans eixos comercials de la ciutat. Amb els anys, la família va ampliar la presència al centre de Girona amb altres establiments a l’Argenteria, al carrer Nou i també amb una botiga “molt petitona a la Rambla”.
Aquest és un dels records que Victòria Baró manté més presents. Recorda una època en què els turistes encara arribaven amb cotxe fins al centre de Girona i s’enduien les sabates “lligades amb cordills”, que carregaven directament al maleter. “Jo era molt petita”, explica.
Al llarg dels anys, la sabateria va saber adaptar-se a l’evolució del sector, però sempre mantenint una forta vinculació amb el Mercadal i amb el teixit comercial del centre de la ciutat. La botiga del carrer Sant Francesc es va tancar poc després de la pandèmia, i la del carrer Nou ha estat l’última a mantenir-se activa. Finalment, però, la falta de continuïtat familiar ha acabat precipitant el tancament definitiu del negoci.
Durant els últims dies, Victòria Baró ha rebut nombroses mostres d’afecte de clients i veïns. “Hi ha moltes clientes que han vingut a fer-me petons i abraçades”, explica. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, també ha expressat públicament el seu reconeixement a la trajectòria del negoci. En un missatge, ha destacat els “133 anys de comerç arrelat al barri i a la ciutat” i ha volgut agrair la contribució de la família Baró a la vida comercial gironina.
Memòria urbana
Amb el tancament de l’última sabateria Baró no només abaixa la persiana un establiment històric. També es tanca una trajectòria familiar iniciada a finals del segle XIX i profundament lligada a l’evolució comercial de Girona. La ciutat perd així un dels seus negocis de tota la vida i una peça més de la seva memòria urbana.
Subscriu-te per seguir llegint
