Girona redueix gairebé un 39% els residus abandonats fora dels contenidors en mig any
La reducció de residus abandonats a Girona s'ha accelerat amb el nou model de recollida, passant de 523.280 quilos al setembre de 2025 a 320.435 al març de 2026
Girona ha reduït un 38,7% la quantitat de bosses i residus deixats fora dels contenidors en només sis mesos, segons les dades municipals. Es tracta d’una fracció que no es recicla i que es considera resta. El descens coincideix amb el desplegament del nou sistema de contenidors intel·ligents i amb una millora general de la recollida selectiva, que el 2025 ja s’ha situat en el 60% a la ciutat.
El setembre del 2025 es van recollir 523.280 quilos de residus abandonats a l’exterior dels contenidors. Al març del 2026, la xifra havia baixat fins als 320.435 quilos. Això suposa no només una reducció notable en volum, sinó també en pes dins del conjunt de la fracció resta. Si al setembre aquests residus representaven el 42% del total de resta recollida a Girona, ara en suposen el 25%. La baixada s’ha accentuat especialment a l’inici d’aquest any, coincidint amb la implantació del nou model. El gener del 2026 es van recollir 404.525 quilos de residus fora dels contenidors i al febrer la xifra ja havia caigut fins als 305.770 quilos, un descens del 24,4% en només un mes.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, sosté que les dades indiquen que el canvi de model "està donant resultats reals i mesurables". Segons defensa, la reducció dels residus abandonats a l’exterior "era un dels principals reptes" del servei i la tendència actual apunta a una millora clara. El nou sistema de contenidors intel·ligents permet dipositar les escombraries qualsevol dia i a qualsevol hora amb una targeta identificativa. L’Ajuntament considera que aquesta flexibilitat facilita l’ús correcte del servei i contribueix a reduir l’abandonament de deixalles al carrer. El desplegament encara s’està acabant de completar i la previsió és que arribi a tots els barris a finals d’aquest mes d’abril.
Recollida selectiva
En paral·lel, la recollida selectiva ha fet un salt important. El 2025 ha arribat al 60%, per sobre del 50,74% registrat el 2024 i després d’anys d’estancament. Aquest percentatge acosta Girona als objectius marcats per les directrius estatals i europees en matèria de residus, que fixen assolir un 70% de recollida selectiva per garantir un 60% de reciclatge global l’any 2030.
L’increment es reflecteix també en el sistema de contenidors, on la recollida selectiva ha passat del 41,10% el 2024 al 50,20% el 2025. En el còmput global, la millora del sistema ha comportat una reducció de 5.152 tones de residus a la fracció resta, sumant tant el que es llença dins dels contenidors com el que s’abandona a fora.
Segons el consistori, aquesta evolució es va començar a notar sobretot des de la tardor del 2024, amb la implantació progressiva dels nous contenidors a una vintena de barris. La previsió municipal és que la tendència es mantingui a l’alça a mesura que el nou model quedi desplegat a tota la ciutat.
