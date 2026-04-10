Una identificació al Barri Vell de Girona acaba amb cinc policies ferits i dos detinguts
La intervenció per identificar quatre persones que generaven inseguretat va derivar en agressions contra agents de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra
El vespre de dijous va ser tens al Barri Vell de Girona. Una actuació policial al carrer de l’Argenteria contra quatre persones que, segons la policia, causaven aldarulls i inseguretat es va acabar saldant amb dos detinguts, un denunciat i cinc agents ferits, quatre dels Mossos d’Esquadra i un de la Policia Municipal de Girona.
La Policia Municipal de Girona va rebre un avís cap a tres quarts de vuit per desplaçar-se fins al carrer de l’Argenteria, on quatre persones estarien causant aldarulls i generant inseguretat a la zona. Quan els agents s’hi van apropar per identificar-los, un dels homes va començar a cridar, va mostrar-se molt alterat i va reaccionar amb violència.
En aquell moment, agents de l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) dels Mossos d’Esquadra de Girona, que es trobaven a la zona, van intervenir per intentar separar-lo. Lluny de calmar-se, l’home va escopir contra un caporal i els agents el van haver de reduir. Durant l’actuació, fins i tot va arribar a mossegar el mateix comandament al colze.
Sang i agressions
Segons la policia, l’individu va continuar molt alterat i es va autolesionar donant-se cops a terra amb el cap i el nas fins a fer-se sang. També hauria llançat sang i escopit contra el mateix agent. Per tot plegat, el van detenir i l'acusen de ser presumpte autor d'un delicte atemptat contra els agents de l’autoritat, resistència i desobediència. Tot i estar ja emmanillat i retingut per tres agents més, va continuar mostrant una actitud violenta i fins i tot va malmetre el rellotge d’un dels policies, motiu pel qual també se l’acusa d’un delicte de danys.
A dins del vehicle dels Mossos també es va mostrar molt alterat i va mossegar i escopir algun policial. L’arrestat té 36 anys i aquest serà el seu primer antecedent. Arran de les agressions, quatre agents dels Mossos d’Esquadra van necessitar assistència mèdica, confirmen des del cos policial.
Mentre es duia a terme aquesta actuació, un altre dels individus va intentar entorpir la intervenció i també va desobeir la Policia Municipal, en aquest cas però no va anar a més, indique fonts municipals.
Intenta evitar l'arrest i el detenen
D’altra banda, un altre home, de 26 anys, també va desobeir novament la Policia Municipal quan intentava evitar la detenció del primer arrestat. Quan els agents el van intentar retenir, va donar un cop al braç a un policia municipal i li va causar lesions.
Per aquest motiu, també va acabar detingut per resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat i tampoc tenia antecendents policials fins ara. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències però, l'actuació va ser conjunta entre ambdós cossos de seguretat.
Els dos detinguts passaran aquest divendres a disposició judicial. Tots els implicats són estrangers i feia uns dies que es movien pel Barri Vell de Girona, on haurien protagonitzat conductes incíviques, asseguren fonts policials.
