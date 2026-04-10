Més de 700 estudiants gironins s'examinen demà per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària
Girona va ser l'any passat la província amb els alumnes pitjor preparats per entrar a magisteri
Més de 700 estudiants gironins -en concret 720- s'examinaran demà al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària. El repte, a banda de tenir llum verda per entrar als estudis, és superar les xifres de l'any passat, quan Girona es va convertir en la província amb els alumnes pitjor preparats per entrar a magisteri. I és que segons dades del Departament de Recerca i Universitats, només el 55,8% dels estudiants gironins que l'abril passat van presentar-se a les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus universitaris en Educació Infantil o Primària van aconseguir aprovar l'examen.
Els mals resultats no són nous. L'any 2024, Girona va ser la província catalana amb el percentatge més baix d'aprovats per accedir als estudis de magisteri, que no van aconseguir superar la barrera del 50%. El curs anterior, les comarques gironines van registrar un 51% d'aprovats.
La majoria provenen de Batxillerat
Un total de 5.552 estudiants (5.053 el 2025) faran demà la prova d’aptitud personal (PAP) en el conjunt de Catalunya. Per procedència 4.715 venen de Batxillerat, 803 d’un cicle formatiu de Grau Superior i 34 d’altres estudis. Per gènere, els matriculats són 1.066 homes i 4.486 dones.
Dos exàmens
La prova consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític, i un altre de competència logicomatemàtica. Els resultats es publicaran el dia 29 d’abril. La qualificació és 'apte' o 'no apte' i, un cop superada la prova, té validesa indefinida. En cas de no superar-se la convocatòria ordinària, els estudiants podran tornar a examinar-se en la convocatòria extraordinària, prevista per al 17 de juliol.
Subscriu-te per seguir llegint
