Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Reial Madrid - GironaTarlàFestes de Primavera de GironaUdG Convent ButinyanesJudici alcalde VidreresPalm BeachDetingut menor encaputxat
instagramlinkedin

Nou incendi a l'antiga fàbrica Simon de Girona

Les flames han afectat brossa a l’interior de l’antiga fàbrica, en un nou incident en aquest immoble de l'entrada sud de la ciutat

VÍDEO | Nou incendi a l'antiga fàbrica Simón a Girona

Eva Llorca

Eva Batlle

Girona

Un nou incendi s’ha declarat cap a un quart de deu del matí d'aquest divendres a l’antiga fàbrica Simon de Girona. Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat en l’extinció del foc, que ha cremat brossa a l’interior de l’immoble.

L’incident en aquestes naus abandonades de la carretera Barcelona no ha causat ferits, tot i que les persones que hi havia dins de l’edifici i les ocupen n’han sortit arran del foc.

A la zona també s’hi han desplegat efectius de la Policia Municipal de Girona, del SEM i dels Mossos d’Esquadra.

Veure Galeria

Una finestra amb restes de fum a l’antiga fàbrica Simon de Girona després de l’incendi d’aquest divendres / Aleix Freixas (ACN)

El foc s’ha donat per apagat cap a tres quarts de deu del matí i s’havia originat a la primera planta d’aquesta nau, que té tres nivells. Cap a les deu, els serveis d’emergències encara continuaven treballant sobre el terreny.

Aquest nou incendi ha tornat a posar el focus sobre la situació de degradació de les naus abandonades de l’antiga fàbrica Simon de Girona, on la setmana passada els serveis d’emergència van haver d’intervenir dues vegades en poques hores per dos incendis.

Desallotjament

L'Ajuntament de Girona va aprovar a principis de març iniciar el procés per desallotjar 25 persones sense llar que pernocten habitualment a les naus de l’antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona. El consistori ha impulsat aquest pas amb l’objectiu de poder tirar endavant la reforma de l’espai, on s’ha de construir el nou institut Comtessa Ermessenda. Un cop s'aprovi el desallotjament definitiu, els afectats disposaran de deu dies hàbils per abandonar l’immoble, tot i que poden presentar-hi al·legacions. L'ajuntament de Girona informa que des de fa mesos s'està fent un seguiment des de Serveis Socials a les persones que ocupen la nau.

Notícies relacionades i més

La situació de les naus ha generat en els últims mesos queixes veïnals, diversos incendis i també intervencions policials.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents