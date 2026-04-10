Nou incendi en un immoble ocupat de Girona: foc a l’edifici de la ronda Ferran Puig
Desallotgen sis persones i els Bombers apaguen el foc amb rapidesa que està localitzat a la tercera planta
Nou incendi en un edifici ocupat de Girona. Si cap a un quart de deu del matí d'aquest divendres se n’ha declarat un a l’antiga fàbrica Simon, una hora més tard els serveis d’emergències s’han hagut de mobilitzar per un altre foc, en aquest cas a l’edifici de la ronda Ferran Puig, on viuen il·legalment diverses persones.
En aquest segon cas, l’avís ha entrat al 112 cap a un quart d’onze del matí i ha obligat a mobilitzar tres dotacions dels Bombers. El foc s’ha concentrat a la tercera planta i, en un quart d’hora, ja estava apagat, segons ha informat el cos d’emergències.
Ha cremat mobiliari i s'han evacuat sis persones, segons fonts municipals.
Aquest incendi també ha provocat un fort desplegament policial a la zona. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal de Girona i nombroses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que tornaven del foc de la carretera Barcelona. La presència dels serveis d’emergències ha despertat, a més, l’interès de molts curiosos.
Aquest bloc de pisos els últims temps és conegut a la ciutat de Girona pels incidents que s’hi han produït, entre ells altres incendi també. Des que va ser ocupat, l’agost del 2024, els veïns han denunciat sorolls, tràfic de drogues, problemes amb els serveis d’aigua i llum i mancances de salubritat per una canonada d’aigües fecals rebentada.
