La Policia Municipal de Girona posa 89 multes a usuaris de patinet elèctric en dues setmanes
La majoria de denúncies són per circular per espais no autoritzats, sobretot per la vorera
La Policia Municipal de Girona ha imposat 89 multes per infraccions relacionades amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (MVP) en una campanya feta durant dues setmanes. En aquest període, els agents van dur a terme 62 controls i van aturar 337 vehicles.
La infracció més habitual ha estat circular per espais no autoritzats. Segons les dades municipals, 33 de les 89 denúncies, un 37% del total, es van posar per circular per llocs no habilitats, en la majoria de casos per la vorera.
La resta de sancions es reparteixen entre 22 denúncies per portar dues persones en un mateix patinet, 14 per no disposar d’assegurança, 7 per saltar-se semàfors en vermell, 9 per mirar el mòbil o portar auriculars i 4 per circular en direcció prohibida.
La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha defensat aquest tipus de dispositius i ha assegurat que “la nostra prioritat és garantir la seguretat de totes les persones que circulen per la via pública i fomentar una convivència responsable entre vianants i conductors i conductores de vehicles de mobilitat personal”. També ha afegit que “aquestes campanyes serveixen tant per sancionar conductes incíviques com per conscienciar la ciutadania de la importància de complir la normativa”.
Segons recorda l’Ajuntament, des del 26 de gener de 2026 és obligatori inscriure els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre de la Direcció General de Trànsit per poder circular per la via pública. També cal disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. La Policia Municipal de Girona denuncia els conductors que no en tenen i, en aquests casos, la sanció comporta la retirada del vehicle al dipòsit municipal.
Sinistralitat
La mateixa Sílvia Aliu ja va advertir la setmana passada, durant la presentació del balanç delictiu anual, de l’augment de la sinistralitat viària a Girona. La ciutat va tancar el 2025 amb 437 accidents de trànsit amb ferits, un 22% més que l’any anterior, quan n’hi va haver 358. Segons les dades presentades, els patinets i les bicicletes representen el 25% dels vehicles implicats en sinistres, només per darrere dels cotxes, que concentren el 48% del total. En aquest context, Aliu va tornar a reclamar a la Direcció General de Trànsit que permeti a l’Ajuntament sancionar els usuaris de patinet que circulin sense casc. El consistori ja ha incorporat aquesta obligació a l’ordenança municipal, però encara no la pot aplicar, tal com va avançar el Diari de Girona. La regidora va defensar que el casc és “imprescindible”.
Carrega i descàrrega: 334 denúncies
Més enllà de la campanya sobre vehicles de mobilitat personal, la Policia Municipal de Girona també ha fet durant el primer trimestre un dispositiu de control als vehicles que no respectaven les zones de càrrega i descàrrega. Del dia 23 de febrer al 8 de març van interposar 334 denúncies en aplicació de les ordenances municipals i de la Llei d’accessibilitat. La normativa preveu sancions per estacionar en aquestes zones sense autorització o per superar l’horari permès.
Aquesta setmana, a més, la Policia Municipal de Girona i el Servei Català de Trànsit mantenen un dispositiu per controlar distraccions al volant i infraccions en semàfors.
Subscriu-te per seguir llegint
