Problemes amb els clauers dels contenidors intel·ligents de Girona: l’Ajuntament detecta incidències informàtiques
El consistori atribueix l’origen de l’error a causes externes i manté activa l’entrega d’un dispositiu que ja ha arribat a milers d’habitatges
L’Ajuntament de Girona ha informat que està treballant per resoldre “de manera immediata” alguns problemes tècnics detectats amb els nous clauers vinculats al sistema de recollida de residus. Segons ha precisat el consistori, es tracta d’incidències “alienes a l’Ajuntament” que afecten usuaris del porta a porta i de les àrees temporals.
Malgrat aquests errors, el govern municipal ha remarcat que l’entrega dels dispositius continua oberta. El nou format es va començar a distribuir el 23 de març amb l’objectiu de facilitar l’ús quotidià del model de residus i evitar que els veïns s’oblidin la targeta d’obertura a casa. La idea del nou sistema és senzilla: traslladar l’accés als contenidors a un suport que es pugui portar amb les claus de casa. Així, els clauers permeten obrir els contenidors intel·ligents, les àrees temporals i també utilitzar les deixalleries, amb un format més pràctic per al dia a dia.
Una resposta notable
La resposta ciutadana als primers dies de repartiment va ser notable. Segons dades municipals, en una setmana ja s’havien distribuït 4.800 clauers. A una de les oficines que canalitzen aquest servei, al carrer del Carme, una treballadora explicava que havien arribat a atendre “150 persones al dia mínim” i que, en els moments de més afluència, entre visites presencials, trucades i correus electrònics, fins i tot s’havien acostat als 250 contactes diaris. A l’oficina del Barri Vell, en canvi, el volum va ser inferior, amb unes 80 persones.
El funcionament del dispositiu és el mateix que el de la targeta actual. Per recollir-lo, cal acreditar la vinculació amb l’habitatge, ja sigui amb la targeta associada al domicili o amb documentació oficial. Se’n lliura un per habitatge i, igual que passa amb les targetes, no queda activat fins l’endemà de la recollida.
Entre els usuaris, la percepció del nou format havia estat diversa. Alguns veïns valoraven positivament poder portar el sistema d’obertura sempre a sobre, mentre que d’altres consideraven que les millores haurien d’anar més enllà del suport físic i centrar-se en el mateix servei. Ara, però, el focus se situa en la resolució d’aquestes incidències perquè el desplegament pugui continuar amb normalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
