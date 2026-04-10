Sant Gregori estrena la nova depuradora amb capacitat per duplicar el tractament d’aigua
La consellera Paneque reivindica la planta com un exemple d’infraestructura “ben dimensionada, planificada per créixer, sostenible i integrada” després d’una inversió de 7,8 milions
La nova depuradora de Sant Gregori ja està en marxa. La infraestructura, inaugurada aquest divendres, duplica la capacitat de tractament d’aigua i ha suposat una inversió de 7,8 milions d’euros per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Durant l’acte, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha reivindicat la instal·lació com “l’exemple de la política d’aigua que volem desplegar” i l’ha definit com una infraestructura “ben dimensionada, planificada per als creixements futurs, sostenible i ben integrada en el territori”.
L’actuació ha permès passar d’una capacitat de tractament de 535 metres cúbics diaris a 1.033, una xifra que permetrà sanejar les aigües residuals d’una població de fins a 5.900 habitants. Paneque ha subratllat que aquesta ampliació aporta “un element de planificació i de seguretat en la gestió de l’aigua” i permet afrontar “un creixement previst i segur per als propers 20 o 30 anys”.
La inversió ha inclòs tant l’execució de les obres com el primer any d’explotació i manteniment de les noves instal·lacions, amb l’objectiu de garantir-ne el funcionament. Un cop superat aquest termini, està previst que se’n liciti l’explotació mitjançant un procés de concertació pública.
A més d’incrementar la capacitat de tractament, la nova planta també millora la qualitat de l’aigua depurada. En concret, s’hi ha incorporat un sistema per eliminar nutrients i un procediment que farà possible reutilitzar l’aigua tractada. Aquesta s’aportarà a la riera de Llémena, amb l’objectiu de contribuir a la millora ambiental d’aquest entorn fluvial.
L'objectiu del Govern
La depuradora també incorpora mesures per reforçar-ne l’eficiència energètica. Per garantir l’autoconsum de la instal·lació, s’hi han instal·lat plaques fotovoltaiques amb una potència de 20,9 kW. Paneque ha recordat que el Govern s’ha fixat com a objectiu que l’any 2027 el 25% del consum de les depuradores provingui de l’autoconsum, i ha remarcat que la planta de Sant Gregori “ja està preparada per a aquesta fita” i també per atendre possibles talls de subministrament gràcies a l’ús de bateries.
Un altre dels elements destacats del projecte és la recuperació ambiental de l’espai de l’antiga depuradora. Les quatre basses que havien format part del tractament natural de l’aigua han estat rehabilitades perquè deixin de tenir un ús estrictament funcional i es converteixin en un espai de biodiversitat i observació d’aus. La consellera ha explicat que s’han recuperat “perquè siguin un espai de biodiversitat i un mirador d’aus, demostrant que una infraestructura pot anar més enllà de la depuració”.
Aquest àmbit serà gestionat per l’Ajuntament de Sant Gregori perquè les aus migratòries s’hi puguin establir. Actualment, s’hi està habilitant una zona d’oci i observació de fauna amb un punt de vigilància i panells informatius per identificar les diferents espècies.
En la inauguració també hi han participat l’alcalde de Sant Gregori, Joaquim Roca; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, i el director de l’ACA, Josep Lluís Armenter. Actualment, Catalunya compta amb 573 depuradores en funcionament, que garanteixen el sanejament del 97,4% de la població. Al Gironès, n’hi ha 11 d’actives, amb cobertura per a més del 97,7% dels habitants de la comarca.
