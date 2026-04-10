El sindicat autònom de Mossos d'Esquadra denuncia males condicions a l'àrea de custòdia dels Jutjats de Girona
Diuen que les distàncies no són les adequades i provoquen que els detinguts puguin tocar els agents
El Sindicat Autònom de Policia Mossos d’Esquadra (SAP-ME) denuncia les condicions sota les quals han de treballar els efectius policials a l’Àrea de Custòdia de Detinguts (ACD) dels Jutjats de Girona. El sindicat afirma que fa "massa temps" que ho aguanten i que ningú ha fet "absolutament res per arreglar-ho". Per això, reclamen millores urgents i "el compliment íntegre de la normativa sobre el disseny i constricció de les àrees de detenció. En aquest sentit, diuen que des que es va construir l'edifici l'any 1993 s'hi ha fet "poca cosa" o "res" per millorar les condicions laborals de les persones que hi treballen i que això ha provocat situacions greus. Entre elles, que els detinguts puguin tocar els agents des de les cel·les.
Des del SAP-ME denuncien que les actuals garjoles dels jutjats segueixen sense disposar de lavabos individuals perquè les persones detingudes facin les seves necessitats bàsiques. Això, afirmen, està provocant "disfuncions greus en el servei, problemes de salubritat i situacions que alteren greument la seguretat dels efectius policials".
A més, diuen, les portes de les actuals garjoles són del tot "inadequades i no responen a les condicions marcades per la llei". "Per començar estan formades per barrots verticals excessivament separats per una distància de 15 cm que permeten que les persones detingudes puguin passar el seu braç fins a arribar a tocar als agents que les custodien", asseguren en un comunicat.
D'altra banda, diuen que el pas que comunica les diferents garjoles té una amplada de poc més de 150 centímetres i que aquestes "deficiències" han provocat situacions "del tot inacceptables". Entre elles, diuen, "tocaments a agents femenines per part de detinguts, i també alguna estirada de cabells a efectius policials".
"No entendrem sota cap concepte que la resposta que se’ns doni a la denúncia presentada avui, sigui que els jutjats depenen de Departament de Justícia i no del Departament d’Interior", afirmen.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona