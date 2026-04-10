Sis intoxicats per monòxid de carboni en una casa de Bescanó

El SEM ha evacuat un dels afectats a l'hospital Santa Caterina i els Bombers apunten que l’origen de l’incident ha estat un braser

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Bescanó

Sis persones han resultat intoxicades aquest divendres al matí en una casa de Bescanó per una possible intoxicació per monòxid de carboni. Segons han informat els serveis d’emergències, els membres de la família es trobaven malament, amb marejos i altres molèsties, fet que ha fet sospitar als sanitaris del SEM que podia tractar-se d’una acumulació de gas.

L’avís als Bombers s’ha rebut poc després de les set del matí, després que el SEM els hagi requerit perquè es traslladessin fins a una casa del carrer de la Torre Ferrana. Un cop al lloc, els efectius han fet les comprovacions corresponents.

Arran dels fets, sis persones han quedat afectades i només una d’elles ha hagut de ser evacuada amb ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt. La resta han estat ateses al lloc, indiquen des dels Bombers.

Un braser

Les primeres comprovacions apunten que l’origen de la intoxicació hauria estat un braser, un sistema utilitzat sovint per escalfar-se en habitatges sense calefacció o quan no se’n fa ús, i que hauria provocat la presència de monòxid de carboni a l’interior de la casa.

