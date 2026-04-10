Sis intoxicats per monòxid de carboni en una casa de Bescanó
El SEM ha evacuat un dels afectats a l'hospital Santa Caterina i els Bombers apunten que l’origen de l’incident ha estat un braser
Sis persones han resultat intoxicades aquest divendres al matí en una casa de Bescanó per una possible intoxicació per monòxid de carboni. Segons han informat els serveis d’emergències, els membres de la família es trobaven malament, amb marejos i altres molèsties, fet que ha fet sospitar als sanitaris del SEM que podia tractar-se d’una acumulació de gas.
L’avís als Bombers s’ha rebut poc després de les set del matí, després que el SEM els hagi requerit perquè es traslladessin fins a una casa del carrer de la Torre Ferrana. Un cop al lloc, els efectius han fet les comprovacions corresponents.
Arran dels fets, sis persones han quedat afectades i només una d’elles ha hagut de ser evacuada amb ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt. La resta han estat ateses al lloc, indiquen des dels Bombers.
Un braser
Les primeres comprovacions apunten que l’origen de la intoxicació hauria estat un braser, un sistema utilitzat sovint per escalfar-se en habitatges sense calefacció o quan no se’n fa ús, i que hauria provocat la presència de monòxid de carboni a l’interior de la casa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona