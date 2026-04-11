De coets d'aire comprimit al vermell de Mart: la ciència surt de les aules i es planta al centre de Girona
Un miler d’estudiants d’arreu de les comarques gironines expliquen els secrets de la ciència a la ciutadania en la 12a edició de la fira Ciència en Equip
Coincidint -perquè sí, va ser casualitat- amb el retorn dels astronautes de l’Artemis 2 aquesta matinada després de viatjar a la cara oculta de la Lluna i superar un descens incert de 13 minuts a 40.000 quilòmetres per hora a bord de la nau Orion, un miler d’estudiants de 41 centres de secundària d’arreu de les comarques gironines han explicat aquest matí els secrets de la ciència a la ciutadania en la 12a edició de la fira Ciència en Equip. En concret, les places Pompeu Fabra, Hospital, dels Manaies i també el Pati de les Magnòlies (el voltant i dins la seu de la Generalitat a Girona) s'han convertit en un gran laboratori a l’aire lliure, on els alumnes han presentat els seus projectes, experiments i experiències, des d’un taller de coets d’aire comprimit a l’explicació de per què Mart és vermell, deixant tant petits com grans bocabadats.
La cita, impulsada pel Servei Educatiu del Gironès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG), també ha comptat amb la participació de grups de recerca de la UdG i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). Els organitzadors han celebrat que la trobada està «del tot consolidada» i han posat en valor que «també vol despertar vocacions, sobretot femenines».
D’aquesta manera, durant el matí, els estudiants s'han convertit en divulgadors davant les famílies, els infants i els curiosos que s’hi han acostat, fent sortir la física, la química, la biologia, les matemàtiques i la tecnologia de les aules. «Agafa el llapis i clava’l en aquesta bossa de plàstic plena d'aigua, travessa-la i veuràs que l’aigua no surt», indicaven dues alumnes de 4t d’ESO del col·legi Vedruna de Girona a una nena. Això els ha servit per explicar el concepte de tensió superficial de l’aigua.
També s’hi ha pogut veure una maqueta del sistema solar a escala, feta per alumnes de l’institut -escola de Sant Hilari, que convidava a descobrir com de petita és realment la Terra en comparació amb el Sol; un projecte de l’institut Baix Empordà de Palafrugell sobre les roques que comparteixen la Terra i Mart, o una demostració a càrrec d’alumnes de 1r d’ESO del Montessori Palau de Girona amb llet, colorants i detergent líquid per mostrar de manera visual com actuen els greixos i els líquids.
Els assistents, a més, han pogut participar en una gimcana, contestant a les preguntes que els feien en cada estand.
Un ambient festiu
Tot, amb un ambient festiu. De fet, tres amics gironins -Ernest Mallol i els germans Mario i Pol Castillo- no s'han volgut perdre la fira. Han seguit de ben a prop aquests dies l'avanç de la missió Artemis 2 i, com no podia ser d'una altra manera, han volgut confeccionar i llençar el seu propi coet d'aire comprimit, un taller creat de la mà de l'Associació Pèndulum. "Hem agafat un cilindre de plàstic, l'hem embolicat amb un foli de paper normal i ho hem segellat amb cinta de pintor, després hem tapat el forat superior amb cartolina perquè no passi l'aire i ara estem enganxant els alerons", han explicat. Un cop fet aquest pas, ja tenen el coet a punt. D'aquí, s'han situat a la zona de llançament des d'on, trepitjant una ampolla de plàstic buida connectada a una mànega, l'han fet volar.
Perdre la por a la ciència
Més enllà dels experiments, la jornada ha tornat a fer visible una idea que els impulsors de la fira reivindiquen des de fa anys: la necessitat de perdre la por a la ciència. Així, Girona s'ha tornat a convertir en un espai de descoberta i divulgació, amb un miler de joves explicant que la ciència també pot ser quotidiana, entenedora i fascinant.
Subscriu-te per seguir llegint
