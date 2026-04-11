Concursos, exhibicions i parades omplen la Fira de la Primavera de Campllong
La 42a edició del certamen s'allargarà amb activitats per a tots els públics fins diumenge
"Tot i no dedicar-nos a la pagesia, considerem que és una fira molt completa i una de les que més ens agrada", han assegurat Salvador Soler i Maria Àngels Iglesies, veïns de Riudarenes. Fa tres anys que visiten la Fira de Primavera de Campllong perquè, tot i no ser pagesos, "hi ha activitats per a tothom", han comentat. Durant tot el matí, nombrosos visitants han acudit al poble per veure concursos, exhibicions i han passejat per les parades de productors locals. A més, fins diumenge que clourà la fira, l'organització projecta un documental per homenatjar el concurs morfològic de vaques de raça frisona, que enguany no s'ha pogut celebrar a causa de la dermatosi nodular.
Subscriu-te per seguir llegint
