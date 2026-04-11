Detenen un home per ensenyar els genitals en una plaça de Girona
Hi havia menors a la zona i un familiar ha presentat una denúncia
La Policia Municipal de Girona ha detingut, aquest dissabte al migdia, un home de 42 anys per exhibicionisme al barri de Santa Eugènia.
L'individu ha ensenyat els seus genitals a la gent que hi havia a la plaça de Santa Eugènia, coneguda com a plaça del Barco. En aquells moments, cap a la una del migdia, a la zona hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que l'arrestat ha estat traslladat a l'hospital Santa Caterina de Salt.
Una familiar de menors que hi havia a la plaça en aquell moment ha presentat una denúncia per exhibicionisme i posteriorment s'ha detingut i traslladat l'home al centre hospitalari, on ha quedat custodiat policialment, segons les mateixes fonts.
