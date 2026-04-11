Salellas tornarà a presentar-se a les eleccions del 2027
L’alcalde de Girona anuncia que repetirà com a candidat de Guanyem en un acte als Jardins de la Infància
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciat aquest dissabte que tornarà a presentar-se a les municipals del 2027. Ho ha fet en un acte als Jardins de la Infància, en el marc d’una conversa amb el periodista Ramon Iglesias, on ha defensat la necessitat de donar continuïtat al projecte iniciat aquest mandat.
Així doncs, s'afegeix en la cursa electoral a Gemma Geis (Junts) i Marc Puigtió (Moviment Gironí o ERC) que ja han anunciat que es presentaran als comicis del maig de l'any vinent. Salellas ha explicat que la decisió de repetir com a candidat respon a tres factors: l’àmbit familiar, la dimensió col·lectiva del projecte i la seva pròpia motivació personal. “Les tres incògnites s’han resolt en un mateix sentit, en un sí”, ha afirmat. En aquest context, ha assegurat que es veu amb forces per completar un cicle de vuit anys al capdavant de l’Ajuntament, fins al 2031, amb l’objectiu d’“acabar tota la feina que hem començat des del 2023”.
La conversa als Jardins de la infància
Durant la conversa amb Iglesias, l’alcalde ha abordat alguns dels principals reptes del mandat i de futur de la ciutat. En matèria d’habitatge i seguretat, ha fet referència als incendis dels últims dies a la ronda Ferran Puig i a l’antiga fàbrica Simon, i ha remarcat que cal distingir entre les situacions de necessitat habitacional i aquells casos en què l’estat dels immobles posa en risc la salut de les persones. En aquesta línia, ha defensat la intervenció municipal en espais que no són segurs i ha recordat el cas de Tomàs Mieres, un edifici que es va desallotjar i que posteriorment es va enderrocar. En paral·lel, ha defensat la necessitat d’una intervenció més contundent en el mercat de l’habitatge i ha situat el paper de les administracions com a clau per garantir-ne l’accés, amb mesures com la compra de pisos per a emergència social, la promoció d’habitatge protegit —amb la previsió d’entregar un centenar de claus el 2026 a Can Gibert i Domeny— o la transformació d’equipaments en desús en nous habitatges.
Salellas ha reivindicat la gestió feta fins ara i ha posat en valor l’estabilitat del govern municipal compartit amb ERC i Junts. Ha destacat especialment l’aprovació de tres pressupostos en tres anys, en contrast amb la situació d’altres administracions. “És normal que hi hagi discrepàncies entre tres formacions diferents”, ha admès, tot assegurant que aquestes diferències formen part de la pluralitat del govern i que l’objectiu ha estat sempre mantenir els acords en les qüestions clau de ciutat. En aquest sentit, ha defensat que l’actual fórmula de govern és “perfectament reproduïble” després de les pròximes eleccions, tot i el nou context polític marcat per l’auge de l’extrema dreta. Salellas ha advertit que les forces d’esquerres han de “plantar-hi cara” i ha situat Guanyem com una eina clau per fer-ho a Girona.
