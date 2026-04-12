Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
La falta de relleu generacional obliga els propietaris a abaixar la persiana definitivament després de més de 70 anys de concessió
Els icònics cavallets que des de fa més de 20 anys estan instal·lats a la plaça Salvador Espriu de Girona (i abans al Jardí de la Infància) tanquen definitivament després de 70 anys de concessió. De fet, ja estan desmuntats. Els seus propietaris -la família Notario Ros- han decidit abaixar la persiana per jubilació.
De fet, l’Ajuntament de Girona els havia requerit algunes modificacions per seguir girant -amagar part del cablejat o reparar alguns volants dels cotxes-, però han decidit no seguir amb el negoci. I és que a banda de la falta de relleu, el net del fundador, Pere Ros, lamenta que "obríem de dijous a diumenge i, si feia mal temps, ja no venia ningú". Ahir, mentre els desmuntaven, desenes de gironins s’hi van acostar per acomiadar-se del que ha estat una icona de la ciutat.
