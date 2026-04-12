Girona ampliarà el servei de Girocleta amb vuit noves estacions a la ciutat i l'àrea metropolitana
Transports Municipals del Gironès ha licitat el subministrament de materials per a les noves estacions de Girocleta, que sumaran més de quaranta punts de servei a la ciutat i la seva àrea metropolitana
El servei de Girocleta s'ampliarà pròximament amb vuit estacions més repartides per la ciutat i la seva àrea metropolitana. Transports Municipals del Gironès (TMG) ha tret recentment a licitació el subministrament de diferents elements per crear aquest conjunt d'estacions. Per un costat, s'ha licitat el subministrament de 230 peus, 230 tapes i 230 platines per un import de 110.206,80 euros, mentre que, per un altre costat, també s'ha licitat el subministrament de dotze tòtems d'estació per 21.054 euros.
L'Ajuntament de Girona detalla que "les ubicacions de les noves estacions de Girocleta no són definitives", ja que primer "s’han de parlar i validar amb les associacions de veïns". Tot apunta, però, que tres d'aquestes vuit estacions són les que s'han anunciat que es faran al llarg de l'avinguda dels Països Catalans de Salt, sent la primera vegada que el servei surti de Girona. Aquestes s'ubicaran al costat de l'Estació Jove, a un dels accessos al parc de la Massana i al sector del Mercat. Es preveu que es posin en marxa a finals d'aquest 2026.
El plec de prescripcions tècniques dels dos contractes ara licitats no detallen informació ni donen pistes d'on es podrien ubicar les altres cinc estacions. Només detalla "la implantació de vuit noves estacions a l’àrea metropolitana de la ciutat". També cal tenir en compte que el contracte especifica que s'han de subministrar dotze tòtems i, a cada estació, només n'hi ha un amb el qual els usuaris accedeix a informació del servei i de l'estat del sistema, així com pot realitzar diverses gestions. Per tant, més endavant encara se'n podrien fer quatre més amb els tòtems que no s'instal·laran.
Més de quaranta estacions
El regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez, ja va anunciar a finals de l'any passat en una entrevista a la ràdio municipal, GironaFM, que s'estudiava instal·lar "tres o quatre" noves estacions a diferents indrets de la ciutat. Això serà una realitat després de la licitació realitzada per TMG i farà créixer el nombre d'estacions per sobre de les quaranta.
Ara per ara, hi ha 36 estacions de Girocleta repartides per diferents barris de la ciutat. Les que tenen més usos són les que s'ubiquen més al centre, com ara la de plaça Catalunya, la de l'avinguda Ramon Folch (a tocar dels Jutjats) o la de la plaça d'Espanya (a l'estació de tren i autobusos). En canvi, les més allunyades del centre són les que, històricament, han registrat menys viatges, com és el cas de la que es va posar en funcionament a Pont Major el 2024, la de la carretera Taialà o les que hi ha a Domeny o a Pedret.
És una incògnita on es podrien ubicar les cinc noves estacions, sense tenir en compte les que s'instal·laran a Salt. Cal recordar, però, que a la tardor de 2023 es va anunciar que l'Ajuntament i la Universitat de Girona treballaven per fer arribar la Girocleta al campus de Montilivi i al parc d'Innovació i Recerca. Més de dos anys més tard, encara no s'ha fet efectiu. Tampoc n'hi ha al campus del Barri Vell.
Altres indrets on no hi ha estacions són, per exemple, a l'entrada sud, un espai que l'Ajuntament té entre cella i cella potenciar. De fet, la rotonda de Mas Gri ha de patir algunes modificacions arran de l'aparcament dissuasiu que s'hi farà. Als barris de Girona Est, Montilivi o Palau-sacosta tampoc arriba el servei.
- Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal
- El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
- Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
- El xafastre ripollès
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Localitzen a Lloret de Mar una nena de sis anys sostreta per la mare a França i desapareguda des de feia mesos