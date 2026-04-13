El campionat d'Scrabble Escolar de Girona reuneix prop de 200 alumnes de deu centres per fomentar l'ús del català
L'Escola Maristes-Girona ha estat la guanyadora del campionat, on els estudiants de secundària han posat a prova les seves habilitats lingüístiques a través del joc de l'Scrabble
Prop de 200 alumnes de 1r d’ESO de deu centres educatius de Girona i del seu entorn s’han reunit aquest dijous al Pavelló Municipal de Palau II en la segona edició del Campionat de Scrabble Escolar en Català de Girona, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Girona i l’Associació Club Scrabble Escolar per fomentar l’ús del català entre els joves a través del joc. Durant la jornada, els participants, organitzats en parelles, han disputat tres rondes després d’unes setmanes de preparació prèvia als seus centres, on s’havien fet fases internes per escollir els equips representants.
Hi han pres part els instituts Santiago Sobrequés i Vidal, Carles Rahola i Llorens, Jaume Vicens Vives, Santa Eugènia i Montilivi, així com el Col·legi La Salle Girona, Vedruna Girona, Maristes-Girona, FEDAC Sant Narcís i l’Institut de Sarrià de Ter. La tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita, ha defensat que el català “també es defensa fent-lo present allà on hi ha futur”, és a dir, entre els joves, als centres educatius i en espais de joc i convivència.
La victòria ha estat per a la parella formada per Emma Palomeras i Maria Riol, de l’Escola Maristes-Girona. El segon lloc va ser per a Jana de Sagarra i Mar Serra i el tercer per a Elna Barquet i Carla Agell, també de Maristes. Les guanyadores han rebut un trofeu, un lot de productes escolars de llengua catalana i la classificació per a la final del Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans, que es farà el 28 d’abril a les Cotxeres de Sants, a Barcelona.
A més, la parella vencedora de cada centre també participarà en aquesta final, fet que garantirà la representació de tots els instituts. La regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés, ha remarcat que el campionat uneix els centres de secundària en un projecte compartit i reforça el català com a llengua de cohesió, convivència i ús social.
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Pastora torna a 'muntar follón' després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona